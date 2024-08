Energa Wytwarzanie – spółka zależna Energi z grupy Orlen – podpisała umowę z Greenvolt przyrzeczoną umowę przeniesienia udziałów, dotyczącą zespołu farm fotowoltaicznych Opalenica o łącznej mocy 22 MW, podała spółka.

„W następstwie przedwstępnych umów nabycia, a także po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, sfinalizowano część transakcji obejmującą zespół farm fotowoltaicznych Opalenica, na który składają się instalację PV o łącznej mocy ok. 22 MW. Kluczowe warunki zawieszające dotyczyły należytego wybudowania instalacji oraz uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej” – czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2023 r. Energa Wytwarzanie podpisała z Grupą Greenvolt przedwstępne umowy nabycia udziałów w spółkach rozwijających portfel projektów OZE, obejmujący zespół farm fotowoltaicznych Opalenica oraz hybrydową instalację Sompolno, o łącznej mocy ok 58 MW.

Finalizacja transakcji w części obejmującej nabycie instalacji hybrydowej Sompolno, w ramach której przejęta ma zostać farma wiatrowa o mocy ok. 26 MW i farma fotowoltaiczna o mocy ok. 10 MW, spodziewana jest jeszcze w tym roku.

W gminie Kotla w woj. dolnośląskim powstaje też największa farma fotowoltaiczna Energi w budowie o mocy 130 MW. Wyprodukowana tu energia zasili ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Harmonogram zakłada oddanie instalacji do eksploatacji przed końcem roku 2025, przypomniano.

Spółki z Grupy Greenvolt, specjalizują się w rozwoju, budowie i zarządzaniu wielkoskalowymi projektami wiatrowymi i fotowoltaicznymi na większości rynków europejskich oraz rynku amerykańskim. Podstawowa działalność Grupy Greenvolt, czyli produkcja energii z biomasy odpadowej, prowadzona jest na rynkach Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews