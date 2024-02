Enter Air podpisał z Coral Travel Poland umowę czarteru dotyczącą współpracy w sezonie Lato 2024 i Zima 2024/2025, podała spółka. Szacunkowa wartość usług w tym okresie wynosi 125,7 mln USD (ok. 508,9 mln zł).

„Nowa umowa z Coral Travel to największy w historii kontrakt pomiędzy naszymi firmami. Współpracujemy ze sobą od kilku lat i w kolejnym sezonie zwiększymy pojemność floty Enter Air, którą udostępnimy m.in. klientom tego biura podróży. Zaplanowaliśmy intensywną współpracę w sezonie Lato 2024, w którym większość lotów rozpoczyna się już w trakcie weekendu majowego i trwa do końca października. Cały rok będziemy latali do Egiptu, gdzie dzięki wieloletniej bliskiej współpracy z Enter Air Coral Travel jest zdecydowanym liderem tego kierunku w naszym portfolio. Podobnie jak w Turcji, w której ten touroperator oferuje wysoką jakość hoteli. Wspólnie zaoferujemy naszym pasażerom bardzo atrakcyjny całoroczny produkt” – powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych szacunków. Rozliczenia między partnerami będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Szacunkowa wartość obecnej umowy pomiędzy Enter Air i Coral Travel Poland dotyczącej współpracy w sezonie Lato 2023 – Zima 2023/2024 wynosiła 97,5 mln USD.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews