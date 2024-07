Wojewoda pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej Terminalu FSRU (tzw. decyzja lokalizacyjna), który powstanie w Zatoce Gdańskiej, podał Gaz-System. Decyzja lokalizacyjna obejmuje nabrzeże postojowo-cumownicze oraz gazociąg podmorski, który będzie łączył terminal z krajowym systemem przesyłowym gazu.

„Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej jest jednym z najważniejszych kamieni milowych programu FSRU, którego celem jest budowa pierwszego w Polsce pływającego terminalu regazyfikacyjnego. Jeszcze w tym roku planujemy uzyskanie kolejnej kluczowej dla komponentu morskiego programu FSRU decyzji administracyjnej, czyli pozwolenia na budowę” – powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

Terminal FSRU będzie zlokalizowany w południowej części Zatoki Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego Baltic Hub i toru wodnego prowadzącego do gdańskiego portu, w odległości ok. 3 km od brzegu morza. Do nabrzeża będzie zacumowana na stałe jednostka regazyfikująca (FSRU – ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany do procesowego magazynowania gazu (LNG) odbieranego z metanowców i zmiany jego stanu skupienia z ciekłego na gazowy. W tej postaci gaz będzie następnie przesyłany, poprzez gazociąg podmorski, do krajowej sieci przesyłowej, wskazano w materiale.

Inwestycja prowadzona jest przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility -CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

W 2023 r. Komisja Europejska uwzględniła również gazociągi lądowe planowane do realizacji w ramach Programu FSRU w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w rozdziale REPowerEU dotyczącym rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews