IMC zrealizowała pierwsze załadunki zboża na własnych wagonach i planuje zwiększyć ich flotę do 300 jednostek (ze 150 obecnie); łącznie na inwestycje w wagony spółka przeznaczy w tym roku około 22 mln USD, podała spółka. Dzięki własnej flocie wagonowej zmniejszy koszty logistyczne o 25%. Szacunki spółki wskazują, że łączna kwota dodatkowej EBITDA wyniesie 5-6 mln USD, podano także.

„Pojawienie się własnej floty wagonów w naszej firmie jest ważnym wydarzeniem. Ponieważ IMC jest firmą zorientowaną na eksport, dwa z trzech uprawianych przez nas rodzajów roślin (pszenica ozima i kukurydza) są w pełni sprzedawane na rynki zagraniczne, a najbardziej optymalnym kanałem eksportu jest dla nas transport kolejowy do portów z dalszym transportem do odbiorcy końcowego drogą morską. W związku z tym co miesiąc musimy transportować koleją średnio 60-70 tysięcy ton zboża do portów. Posiadanie własnej floty wagonów pozwoli nam wygenerować znaczące oszczędności w zakresie transportu kolejowego” – powiedział dyrektor generalny IMC Oleksandr Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.

„Co więcej, spółka nie zamierza ograniczać się do wagonów, które już otrzymała – do końca tego roku planujemy dodać do własnej floty kolejne 150 wagonów zbożowych. W rezultacie szacujemy, że w przyszłym roku będziemy eksportować do 80% zboża spółki przy użyciu własnej floty” – dodał.

IMC zakupiła 140 wagonów od Zakładu Budowy Wagonów Kryukiv, a kolejne 10 wagonów zbożowych wyprodukowanych przez DMZ Karpaty otrzymała w ramach projektu agencji USAID Economic Resilience Activity (ERA).

„Łącznie na inwestycje w wagony spółka przeznaczy w tym roku około 22 mln USD. Dzięki własnej flocie wagonowej zmniejszy koszty logistyczne o 25%. Szacunki spółki wskazują, że łączną kwota dodatkowej EBITDA wyniesie 5-6 mln USD” – czytamy w komunikacie.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie płodów rolnych. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews