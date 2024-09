Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło 2,17 mln pasażerów w sierpniu br. Był to trzeci z rzędu miesiąc, w którym liczba obsłużonych na Lotnisku Chopina podróżnych przekroczyła 2 mln, podał port lotniczy.

„W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2024 Lotnisko Chopina odprawiło 14 082 087 pasażerów. To o blisko 13% więcej niż w tym samym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku. W samym sierpniu przez bramki warszawskiego portu przeszło 2 176 633 podróżnych, czyli o 12% więcej niż w analogicznym miesiącu pięć lat temu. Najwięcej osób w ciągu jednego dnia lotnisko obsłużyło w piątek, 2 sierpnia, było ich 78 248” – czytamy w komunikacie.

Rekordowa w historii portu okazała się też liczba podróżnych odprawionych w sierpniu na loty czarterowe, było ich ponad 471 tys., co stanowi 19% wszystkich pasażerów. W minionym miesiącu ponad 1,38 mln osób podróżowało z Lotniska Chopina w ruchu Schengen, a 793 tys. w ramach strefy Non Schengen. Liczba podróżnych odprawionych na loty krajowe w sierpniu wyniosła nieco ponad 144 tys. Wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez pasażerów ze stołecznego portu ósmym miesiącu roku znalazły się: Londyn, Amsterdam, Paryż, Frankfurt oraz Kopenhaga. Natomiast w przypadku rejsów czarterowych największą popularnością cieszyły się: Antalya, Marsa Alam, Burgas, Rodos i Hurghada, podano także.

„To już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy nasze lotnisko odprawia ponad 2 mln pasażerów. Wzrost liczby podróżnych jest naprawdę imponujący. Aktualne prognozy zakładają, że rok zamkniemy z wynikiem ponad 21 mln obsłużonych podróżnych. Będzie to historyczny rekord w tym wyjątkowym roku, kiedy świętujemy 90-lecie istnienia Lotniska Chopina. Bardzo cieszy nas fakt, że pasażerowie wybierają właśnie nasz port. To dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy nad utrzymaniem wysokiej jakości naszych usług, nawet przy tak dużym natężeniu ruchu” – powiedział prezes zarządu PPL Andrzej Ilków, cytowany w komunikacie.

W sierpniu w stołecznym porcie odprawiono 10 107 ton cargo, łącznie od początku roku – prawie 74 tys. ton, wobec 66 gtys. ton rok wcześniej, dodano.

Lotnisko Chopina w Warszawie miało 18,5 mln pasażerów w 2023 r.

Źródło: ISBnews