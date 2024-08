Mirbud spodziewa się, że jego spółka deweloperska JHM Development przekaże (sprzeda notarialnie) ponad 500 mieszkań w tym roku, poinformował członek zarządu Paweł Korzeniowski. Do celu 1000 lokali rocznie Mirbud może dojść w 2027-2028 r.

„Ponieważ sprzedaż przyszłych okresów buduje się na umowach przedwstępnych i deweloperskich, na dzień dzisiejszy mamy zawartych 308 takich umów i to powoduje, że jesteśmy przekonani o tym, że rok 2024 skończymy ponad 500 mieszkaniami sprzedanymi” – powiedział Korzeniowski podczas konferencji prasowej.

Do końca lipca spółka przekazała – czyli sprzedała aktami notarialnymi – 310 mieszkań.

Do celu 1 000 lokali rocznie może dojść w 2027-2028 r.

„Te daty [oddania do użytkowania inwestycji] narzucają realny termin, kiedy możemy te 1000 mieszkań przekroczyć. I zgodnie z tym […] to jest taki rok 2027-2028, to są te terminy, kiedy mieszkań będzie oddawanych najwięcej i kiedy ten cel 1000 mieszkań będzie realny do osiągnięcia” – dodał przedstawiciel spółki.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews