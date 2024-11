Orange Polska planuje udostępnienie bota GenAI dla marki Flex na początku przyszłego roku, poinformował dyrektor Innowacji Orange Polska Marcin Ratkiewicz.

„W styczniu przyszłego roku planujemy udostępnienie użytkownikom Flexa bota GenAI. Czatbot będzie dostępny w aplikacji i wersji webowej. W pierwszej fazie będzie obsługiwał obszar zapytań (FAQ). Następnie będzie systematycznie rozszerzany o kolejne funkcjonalności. Plan zakłada skalowanie tego rozwiązania w innych produktach Orange w przyszłości” – powiedział Ratkiewicz dziennikarzom podczas Orange Open Tech Day 2024.

„Dla nas innowacja jest wówczas, gdy kreatywny pomysł jest wdrażany i skalowany. Przykładem jest właśnie Flex, produkt cyfrowy, który jest innowacyjny z założenia i z doświadczenia. Kiedy przyjechałam do Polski zajęło mi dosłownie 10 minut, aby stać się klientem Flex. Marka sięgnęła 400 tys. klientów w Polsce i ma najlepszy Net Promoter Score (NPS) ponad 60. Jest to nasz wewnętrzny punkt odniesienia, aby doprowadzić nasze inne marki i nasze produkty do NPS ponad 60” – powiedziała prezeska Orange Polska Liudmila Climoc podczas konferencji.

Inne rozwiązania jakie zaprezentowała ekipa innowacji Orange Polska to m.in. Drone Data Vision we współpracy z polskim producentem dronów Farada Group, 5G GenAI Assistant – wsparcie dla programistów sieciowych, 5G Core Intent Manager – rozwiązanie automatyzujące bezpośrednią komunikację maszyn oraz Cloud Ransom Protection – chmurowe rozwiązanie cyberbezpieczeństwa.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews