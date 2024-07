Projekt programu dopłat do rowerów elektrycznych z planowanym budżetem 300 mln zł został skierowany do konsultacji społecznych, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Konsultacje potrwają do 18 lipca br.

Założenia nowego programu „Mój rower elektryczny” zostały przygotowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Zgodnie z założeniami projektu, ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak też samorządy oraz przedsiębiorcy zajmujący się: transportem drogowym towarów, usługami kurierskimi i pocztowymi, a także wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego” – czytamy w komunikacie.

Program ma zostać sfinansowany ze środków unijnych. NFOŚiGW planuje przekazać 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Dopłaty mają sięgać do 5 tys. zł do zakupu roweru elektrycznego i do 9 tys. zł w przypadku roweru cargo oraz wózka rowerowego.

Projektowany program zakłada wprowadzenie dotacji do zakupu nowych rowerów elektrycznych (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł) oraz rowerów elektrycznych transportowych – cargo o szerokości do 0,9 m i wózków rowerowych o szerokości powyżej 0,9 m (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 9 tys. zł). Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte pojazdy wyposażone w akumulator litowo-jonowy lub podobny o pojemności co najmniej 10Ah, wyprodukowane przez producentów pochodzących z krajów UE.

Wsparcie ma zostać wypłacone w formie refundacji po zakupie pojazdu.

Dopłaty nie obejmą elektrycznych rowerów zakupionych w ramach leasingu.

Konsultacje społeczne potrwają do 18 lipca 2024 r.

Źródło: ISBnews