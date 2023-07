Samsung uruchomi sklep internetowy o nazwie Portal Gier w Polsce jesienią bieżącego roku, podała firma. Będzie on funkcjonował na stronie korporacyjnej Samsunga. Portal Gier to sklep internetowy dla graczy, który posłuży jako miejsce wyszukiwania oraz nabywania produktów. Ofercie znajdą się smartfony, telewizory, monitory do gier czy dyski SSD. Na stronie będą się także pojawiać różnorodne treści związane z grami, dostosowane do preferencji i doświadczeń użytkowników.

Samsung Electronics Co., Ltd. jest jednym ze światowych liderów w gronie firm technologicznych.

Źródło: ISBnews