Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 19-23 sierpnia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Grupa Nu-Med: Polish Enterprise Fund VII – fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) – zawarł umowę sprzedaży sieci klinik radioterapii onkologicznej Grupę Nu-Med na rzecz Affidea, podał EI. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Captor Therapeutics: Złożył wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego fazy 1, pierwszego podania człowiekowi (First in Human) związku CT-01, który powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków FENG pt.: „Odkrycie i opracowanie kandydata na lek w leczeniu raka wątrobowokomórkowego w celu eliminacji nowotworowych komórek macierzystych poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego”, podała spółka. Badanie, pod nadzorem Captor Therapeutics, przeprowadzi ICON PLC.

Synektik: Zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) za 10,59 mln zł netto, podała spółka. Dostawa systemu nastąpi w terminie do 30 listopada br.

Scope Fluidics: Bacteromic – spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics – uzyskała warunkową decyzję Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chin o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, podało Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą warunkiem przyznania patentu jest wniesienie wymaganych opłat.

Synektik: Zawarł z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu umowę na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) za 12,98 mln zł netto, podała spółka. Dostawa systemu nastąpi w terminie do 9 tygodni od zawarcia umowy.

Bioceltix: Otrzymał decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w sprawie zmiany zezwolenia dot. weterynaryjnych produktów leczniczych, która umożliwia wytwarzanie takich produktów z przeznaczeniem do sprzedaży (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu) wobec – wcześniej – wytwarzania wyłącznie do badań, podała spółka.

Medinice: Otrzymało patent od Urzędu Patentowego Indii na wynalazek „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji serca z końcówką funkcjonalną”, który jest częścią projektu CoolCryo, posiadającego ochronę patentową na docelowych rynkach, czyli USA, Kanadzie, Europie, Japonii, Korei oraz w Izraelu, podała spółka.

eGabinet: Wprowadza voice bot, dzięki któremu placówki będą mogły efektywnie obsługiwać interakcje, takie jak potwierdzanie wizyt, przypomnienia oraz obsługę zapytań – zarówno głosowych, jak i tekstowych. Po wdrożeniu, bot automatyzuje kluczowe procesy, odciążając personel (generując oszczędności czasu pracy sięgające kilkudziesięciu godzin tygodniowo) i pozwalając mu skupić się na najistotniejszych aspektach pracy. „Nasze rozwiązanie znacząco usprawni cały proces kontaktu pacjenta z lekarzem, przejmując na siebie potrzebne lecz czasochłonne zadania takie jak np. rejestracja, potwierdzanie lub odwołanie wizyty czy udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Chociaż na rynku istnieją już podobne rozwiązania, jak chociażby Talkie.ai, my bazując na naszym szerokim doświadczeniu w pracy z placówkami medycznymi, podeszliśmy do tematu w sposób holistyczny. Nasz bot jest w pełni zintegrowany z platformą do zarządzania placówką, tworząc tym samym samowystarczalny ekosystem, który nie tylko ułatwia komunikację, ale również optymalizuje zarządzanie i nadzór nad całym procesem obsługi pacjenta” – powiedział CEO eGabinet Piotr Strychalski.

Super-Pharm: Sieć aptek i drogerii w Polsce wdrożyła w placówkach zaawansowane rozwiązania digital signage. Projekt, zrealizowany we współpracy z firmą SOLIX obejmuje instalację nowoczesnych ekranów oraz systemu zarządzania treścią, które mają na celu poprawę doświadczeń zakupowych klientów.

Diaverum: Firma wprowadza unikatowy program powrotów dla pacjentów czekających na przeszczep. Pacjenci poddawani dializoterapii wciąż często uważają leczenie za barierę przed prowadzeniem aktywnego trybu życia. Jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, dializy, a od niedawna także oczekiwanie na przeszczep nerki, nie stanowią już przeciwwskazania, by podróżować, odwiedzać bliskich czy wyjeżdżać na służbowe delegacje. To właśnie dla pacjentów oczekujących na przeszczep Diaverum uruchomiło pionierski program d.HOLIDAY Fly Back, który zapewnia powrót lub pokrywa jego koszty, w sytuacji, gdy pacjent musi pilnie wrócić z wyjazdu na ratujący zdrowie i życie przeszczep. Obecnie ponad 20 tys. osób w naszym kraju poddawanych jest dializoterapii.

Źródło: ISBnews