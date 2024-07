Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 8-12 lipca.

RYNEK BANKOWY

E-płatności: Możliwości wyboru bezgotówkowej metody płatności w urzędach administracji publicznej oczekuje 62% Polaków, wynika z badania Maison & Partners przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. Do końca czerwca 2024 r. z programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

RYNEK KAPITAŁOWY

Inwestycje w AI: Rewolucja sztucznej inteligencji (AI) będzie obejmowała coraz więcej sektorów gospodarki, które będą korzystać z coraz bardziej dostępnej i dającej większą moc obliczeniową technologii. Dzięki temu, zasięg i skala jej użytecznych zastosowań będzie się znacznie zwiększać. Praktycznie do końca 2025 widać dość dużą widoczność odnośnie trajektorii i skali inwestycji w AI wśród światowego biznesu. O tym, czy nastąpi korekta w tym wzrostowym trendzie, także na giełdach, prawdopodobnie zadecyduje dalsze tempo rozwoju AI oraz wielkości synergii, które dzięki tej technologii będą możliwe do osiągnięcia w największych firmach, ocenia w rozmowie z ISB news zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Cichosz.

Prognozy rynkowe: Na rynkach dłużnych TFI PZU największy potencjał dostrzega w polskich obligacjach skarbowych – także długoterminowych – w perspektywie najbliższych miesięcy oraz 2025 r., podało Towarzystwo.

Prognozy rynkowe: TFI PZU podtrzymuje pozytywne nastawienie do akcji, choć ocenia, że na powtórkę spektakularnej, ubiegłorocznej hossy jednak się nie zanosi. Największy potencjał Towarzystwo niezmiennie dostrzega na GPW – zwłaszcza w segmencie małych i średnich spółek.

Transakcje M&A: Liczba transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w II kw. br. wyniosła 82, tj. była o 14 niższa niż rok wcześniej, podano w raporcie Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Technology/Media/Telecom (20%), Biotechnologia i ochrona zdrowia (15%) oraz FCMG (12%).

Prognozy rynkowe: Dobre wyniki spółek, wciąż niskie wyceny i większe zaangażowanie inwestorów zagranicznych spowodują dobrą koniunkturę na warszawskiej giełdzie, prognozują analitycy Santander TFI.

Prognozy rynkowe: Utrzymywanie wysokich stóp procentowych będzie sprzyjało wysokim stopom zwrotu funduszy dłużnych krótkoterminowych, oceniają analitycy Santander TFI.

Prognozy rynkowe: Obserwując obecną sytuację, można spodziewać się, że w II połowie 2024 roku będziemy świadkami utrzymania się wysokiego kursu złota, ocenia dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Mennicy Skarbowej Adam Stroniawski. W Polsce popyt na produkty inwestycyjne ze złota rośnie, mimo że od ponad trzech miesięcy cena kruszcu utrzymuje się na wysokim poziomie oscylującym w przedziale 2300-2400 USD za uncję.

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 44,38 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Prognozy rynkowe: Polska giełda nadal jest względnie tanim rynkiem, porównując z rynkami wschodzącymi lub europejskimi i dyskonto to powinno maleć. „Trochę zamieszania” w II połowie roku mogą wywołać zapowiedziane już duże oferty pierwotne, ocenił dyrektor Departamentu Inwestycji Investors TFI Jarosław Niedzielewski.

Prognozy rynkowe: W przypadku trwałego zejścia inflacji w kierunku celu inflacyjnego, na krajowym rynku możemy doświadczyć kolejnej pozytywnej fali wzrostowej cen obligacji, uważają analitycy VIG/C-Quadrat TFI.

GPW: Akcje dziewięciu nowych spółek z USA notowanych w polskich złotych są dostępne na rynku akcji zagranicznych GlobalConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda. Nowe amerykańskie spółki na GPW to: Alphabet, Amazon, Apple, JP Morgan Chase & Co, Meta Platforms, Microsoft Corporation, Netflix, Nvidia, Visa.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Zaległości: Przeterminowane płatności branży fitness – w tym obiektów i klubów sportowych oraz siłowni wzrosło o ok. 25% r/r i wyniosło ok. 88 mln zł na koniec kwietnia 2024 r., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK.

Pośrednictwo kredytowe: Wartość kredytów i pożyczek (ogółem) udzielonych przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego wzrosła o 19,2% r/r do 66,65 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Oddawanie długów: Dla 91% Polaków oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym, a 2% jest przeciwnego zdania, wynika z cyklicznego badania „Moralność finansowa Polaków”, opublikowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Sektor fintech: Biorąc pod uwagę, że projektowane obecnie regulacje na szczeblu unijnym mają charakter sprzyjających rozwojowi sektora instytucji płatniczych, czy instytucji pieniądza elektronicznego, sektor fintech powinien być beneficjentem nadchodzących zmian, ocenia Ministerstwo Finansów. Z obserwacji resortu, jak również informacji przekazywanych nam przez KNF wynika, że polski sektor fintech jest zróżnicowany pod względem wielkości, ale przede wszystkim pod względem rodzaju prowadzonej działalności. Niewątpliwie najważniejszą częścią polskiego sektora fintech są podmioty działające w dziedzinie płatności. Według danych z rejestru prowadzonego przez KNF wynika, że według stanu na dzień 27 czerwca br. Krajowych Instytucji Płatniczych jest obecnie 43, Małych Instytucji Płatniczych 181, Biur Usług Płatniczych 1001, jest również jeden podmiot z licencją instytucji pieniądza elektronicznego.

E-administracja: 62% Polaków ankietowanych w badaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa przyznało, że chciałoby mieć możliwość wyboru bezgotówkowej metody płatności również w urzędzie. Do końca czerwca 2024 r. z Programu Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało blisko 3 tysiące urzędów i instytucji publicznych, w których łącznie zainstalowano ponad 15 tysięcy urządzeń do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Zaległości: Suma orzeczonych a niezapłaconych grzywien, kosztów sądowych, kar porządkowych i innych zobowiązań finansowych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów przez organy wymiaru sprawiedliwości to 967,8 mln zł, podał KRD. Od ich płacenia uchyla się blisko 174 tys. Polaków. Średnie zadłużenie sądowe przypadające na jednego dłużnika wynosi 5568 zł. Biorąc pod uwagę wiek, najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby w wieku 36-45 lat (to ponad 55 tys. osób).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Best: Grupa zainwestowała 125,5 mln zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale 603 mln zł w II kw. 2024 r., podała spółka. Rok temu wartość inwestycji sięgnęła 6,6 mln zł, a wartość nominalna nabywanych portfeli – 22,9 mln zł. Spłaty z posiadanych portfeli (należnych Grupie Best) wyniosły w II kwartale br. 123,5 mln zł (wobec 110,7 mln zł rok wcześniej).

Bank Pekao: Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Pekao podjął decyzję o emisji 1 200 senioralnych obligacji uprzywilejowanych (ang. senior preferred bonds) serii SP2 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł, podał bank. W związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, bank podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500 mln zł do 600 mln zł.

Kredyt Inkaso: Odnotowało 33,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2023/2024 (kwiecień 2023 – marzec 2024) wobec 22,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PragmaGO: Podjął uchwałę w sprawie emisji 350 000 obligacji serii C5 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje zostaną przeprowadzone 16-29 lipca.

InPost: Z usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę, korzystają 3 mln użytkowników, podał InPost. Obecnie usługa dostępna jest dla klientów m.in. Ochnik, Ryłko, DeeZee, Komputronik, XGSM, North, Gandalf, Tania Książka, Tantis, Matfel, eZebra, eMelissa, Tagomago czy Duży Ben, wymieniono.

Bank Pekao: Rada nadzorcza Pekao zdecydowała, że od 5 października br. prezesem zarządu banku będzie Cezary Stypułkowski pod warunkiem uzyskania do tego czasu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. Od 10 lipca w skład zarządu jako wiceprezes wejdzie Robert Sochacki, który wcześniej był oddelegowany z RN na stanowisko wiceprezesa kierującego pracami zarządu. Od 18 lipca do zarządu na stanowisko wiceprezesa dołączy Dagmara Wojnar.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 556,2 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 czerwca 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 482,8 mln zł.

Investors TFI: Liczy na łącznie 1,2-1,3 mld zł nabyć netto w całym bieżącym roku, poinformował prezes Zbigniew Wójtowicz.

Kruk: Grupa zainwestowała 565 mln zł (-14% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3 608 mln zł (+37% r/r) w II kw. 2024 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w minionym kwartale 883 mln zł (+14% r/r).

Rubicon Partners: Fundusz działający w modelu venture building, poszukuje nowej inwestycji, na którą chciałby przeznaczyć do 10 mln zł, podał fundusz.

Skarbiec TFI: Od 1 lipca 2024 r. do zespołu inwestycyjnego Skarbiec TFI dołączył Wiktor Daniłow. Jego obszarem odpowiedzialności w Towarzystwie będzie zarządzanie funduszami dłużnymi. Wiktor Daniłow z rynkiem kapitałowym związany jest od blisko 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich instytucjach jak Pioneer Pekao Investment Management i Pekao TFI oraz Noble Funds TFI. Jest posiadaczem certyfikatu CFA.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

mLeasing: LeaseLink – fintech, którego właścicielem jest mLeasing – wprowadził płatności odroczone (BNPL – buy now, pay later) dla firm, podała spółka. Zapowiada, też wdrożenie usług najmu sprzętu oraz merchant finansce w III kw.

PKO BP: Bank zaoferował wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym kredyt Nasz Remont z Grantem OZE, który można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii np. pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych czy magazynu energii, podał bank. Grant OZE, oferowany w ramach Programu TERMO Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wynosi 50% wartości kosztów netto realizowanego przedsięwzięcia.

KIR: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 177,85 mln transakcji o łącznej wartości 722,96 mld zł w maju br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 4% i wzrost wartości o 2% r/r, podała Izba.

PKO BP: Bank zrobotyzował 320 procesów biznesowych, a „cyfrowi pracownicy” zrealizowali łącznie ponad 300 mln zadań, podał bank. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy roboty wykonały 100 mln czynności.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), jako jeden z pierwszych banków, zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancyjnej w ramach Programu InvestEU. Dzięki temu, od września br. klienci BOŚ z segmentu mikro, małych i średnich firm będą mogli skorzystać z nowej gwarancji InvestMax. Ułatwi ona przedsiębiorcom dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych. „BOŚ umożliwia swoim klientom skorzystanie z większości gwarancji oferowanych przez BGK, w tym ze wszystkich gwarancji, które są kierowane do firm z sektora MŚP. Nasi klienci mogą korzystać z gwarancji de minimis, BizesmaxPlus i Ekomax, a wkrótce także z gwarancji InvestMax. Jest to atrakcyjna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy często z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń napotykają trudności w uzyskaniu finansowania nowych inwestycji i rozwoju swojego biznesu” – wskazał Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu BOŚ.

Santander BP: Bank udostępnił kalkulator emisyjności dla klientów firmowych. Bezpłatny kalkulator dla firm (niezależnie od skali działalności) pozwala oszacować i wygenerować raport emisji CO 2 . Dodatkowo, umożliwia też użytkownikowi zidentyfikowanie sposobu na zredukowanie śladu węglowego przedsiębiorstwa. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) w pierwszej kolejności duże spółki, a w kolejnych latach również MŚP będą zobowiązane do raportowania kwestii dot. zrównoważonego rozwoju, w tym swojego wpływu na klimat i poziomu emisji CO 2 . Jednocześnie presja w łańcuchu dostaw ze strony największych firm, które wymagają od swoich dostawców mierzenia emisyjność sprawia, że w praktyce również podmioty, które formalnie nie mają takiego obowiązku będą potrzebowały mierzyć swój ślad węglowy.

ING: Udostępnił w aplikacji Moje ING weryfikację telefonów. Weryfikacja telefonu z ING umożliwia sprawdzenie podczas rozmowy czy dzwoni pracownik banku. Narzędzie pokazuje dane pracownika ING lub ostrzeżenie, że telefon jest podejrzany. Dzięki temu klient może upewnić się czy rozmawia z właściwą osobą i wykluczyć oszustwo (tzw. spoofing).

Comarch: Comarch Finance Connect umożliwił swoim klientom, korzystającym z usług online świadczonych na platformie Comarch Apfino, zdalne potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem usługi mojeID dostarczanej i obsługiwanej przez KIR. Spółka Comarch Finance Connect to dostawca i operator platformy Apfino, zapewniającej łatwy dostęp online do szerokiej oferty usług finansowych. mojeID będzie wykorzystywane w ramach procesów uwierzytelnienia klienta na potrzeby usług i procesów udostępnianych i obsługiwanych w ramach platformy Apfino.

Santander BP: Udostępnił klientom nową kartę kredytową Visa Bonus (RRSO 22,98%) z moneyback, czyli zwrotem części wartości zakupów kartą. W tym przypadku klienci mogą otrzymać co miesiąc bonus 1% wartości za płatności za zakupy powyżej 300 zł łącznie. Bonus w wysokości maksymalnie 15 zł miesięcznie naliczany będzie od nadwyżki. Do podstawy zwrotu wliczane są zakupy kartą, bez transakcji takich jak wypłaty z bankomatów, przelewy z rachunku karty, zasilenia portfeli, czy opłacanie rachunków.

ANG Odpowiedzialne Finanse i Leadenhall: Uruchomili wspólny projekt – Polisa pod kredyt. Narzędzie przygotowane w ramach współpracy pozwoli na samodzielne znalezienie i wykupienie oferty polisy klientom, od których banki wymagają wykupienia albo dostarczenia do kredytu hipotecznego polisy na życie z cesją na bank.

PZU: Uruchomił kampanią marketingową ubezpieczenia PZU Dom, podczas której realizowane będą szerokie działania digital, a także offline w oddziałach PZU oraz u agentów. Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do zakupu ubezpieczenia na czas wakacyjnych wyjazdów. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy Sigma Bis. Kampania potrwa do 18 sierpnia.

BNP Paribas: Dział obsługi klienta banku został wyróżniony w konkursie Polish Contact Center Awards 2024. Ponad 200 konsultantów Departamentu Obsługi Klienta Banku BNP Paribas, miesięcznie obsługują 170 tys. telefonów, 30 tys. czatów i 15 tys. wiadomości email od klientów. Realizacja interakcji z klientami na taką skalę jest możliwa dzięki skutecznemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym opartych na rozwiązaniach AI, oraz zaangażowaniu i profesjonalizmie każdego z konsultantów.

BNP Paribas: Od początku lipca wszyscy klienci biznesowi Banku BNP Paribas będą mogli skorzystać z platformy Envirly. Ta innowacyjna usługa, wspierana algorytmami sztucznej inteligencji, umożliwia łatwe obliczanie i zarządzanie śladem węglowym oraz usprawnia procesy raportowania ESG organizacji. Mikroprzedsiębiorstwa będące klientami banku BNP Paribas mogą korzystać z tego narzędzia do raportowania w Zakresie 1 i 2 całkowicie bezpłatne. Dla sektora MŚP i korporacji współpracujących z bankiem firma Envirly posiada ofertę, która obejmuje preferencyjne ceny, uzależnione od zakresu wsparcia.

Źródło: ISBnews