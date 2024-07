Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 15-19 lipca.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Eksport do krajów trzecich: W związku z uchyleniem zakazu eksportu przez Głównego Lekarza Weterynarii Japonii Polscy producenci mogą eksportować do tego kraju mięso drobiowe oraz jaja, a także pozyskane z nich produkty, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dzięki zdjęciu zakazu do Japonii mogą być eksportowane: jaja od 12 lipca 2024 r. oraz pozyskane z nich produkty; mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego ze zwierząt poddanych ubojowi 12 lipca 2024 r. lub później.

Eksport i import art. rolno-spożywczych: Od 15 lipca br. importerzy i eksporterzy artykułów rolno-spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw, mogą elektronicznie złożyć wniosek do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) o przeprowadzenie granicznej kontroli jakości handlowej tych produktów i otrzymać wymagane dokumenty. Usługa została udostępniona w serwisie Single Window administrowanym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

OSM Koło: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zobowiązał OSM w Kole do zmiany praktyk niekorzystnych dla dostawców mleka. Zakwestionowane działania dotyczyły jednostronnej zmiany cennika, braku możliwości weryfikacji badań mleka i sankcji za zakończenie współpracy. Spółdzielnia przedstawi rolnikom propozycję zmiany obowiązujących umów. Pierwsze z zakwestionowanych działań dotyczyło przyznania sobie przez spółdzielnię jednostronnej możliwości zmiany cennika za dostarczone mleko. OSM miała dowolność w ustalaniu ceny, bez konieczności uzyskiwania zgody dostawcy. Jednocześnie rolnik nie miał możliwości reakcji na niekorzystne dla niego zmiany ceny, nadal musiał wykonywać umowę przez cały okres jej obowiązywania. Dostawcy nie mieli również możliwości niezależnej weryfikacji badań dostarczonego mleka przeprowadzanych przez spółdzielnię. Tymczasem cena, jaką otrzymywał rolnik, zależała m.in. od jakości mleka. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziła również konieczność zwrotu części wypłaconej wcześniej tzw. premii lojalnościowej przez dostawców, którzy zmienili odbiorcę i nie dostarczali już mleka do OSM Koło, np. rozwiązując umowę. Tak sformułowana klauzula w umowie mogła stanowić sankcję za zakończenie współpracy, jak również zniechęcać do poszukiwania innego odbiorcy przez dostawców mleka.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Nastroje konsumentów: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 2 pkt proc. m/m i wyniósł minus 14 pkt w lipcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ceny w sklepach: Inflacja w grudniu br. może dojść do poziomu 4-5%, a ceny w sklepach mogą nieco wyjść poza ten obszar, szacują autorzy raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że w czasie wakacji sklepy mogą przerzucić całość odmrożonego w kwietniu podatku VAT na swoich klientów. W opinii Anny Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito w wyniku likwidacji w kwietniu obniżonej stawki VAT na żywność i w efekcie wzrostu pensji minimalnej w lipcu w kolejnych miesiącach można spodziewać się ponownej podwyżki cen. Może ona wynieść ok. 5% r/r.

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w maju br. były o 5,4% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w w tym okresie o 0,6% niższa niż rok wcześniej.

Powierzchnie handlowe: Deweloperzy oddali w Polsce do użytku 124 tys. m2 nowej powierzchni handlowej w II kw. br., która obejmowała osiem nowych inwestycji, trzy rozbudowy istniejących obiektów oraz dwie przebudowy, podała agencja doradcza Cushman & Wakefield. W budowie pozostaje ok. 400 tys. m2 powierzchni.

Ceny w sklepach: Średnia wartość koszyka zakupowego obniżyła się zarówno w skali miesiąca, jak i w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,05 zł (0,35%) i wyniosła 296,36 zł w czerwcu, wynika z danych ASM Sales Force Agency.

Mazurska Manufaktura: Rozwija współpracę z siecią Kaufland, która posiada w Polsce ponad 245 sklepów. W sklepach tej marki w całej Polsce pojawią się kolejne piwa z portfolio spółki, w tym takie marki, jak: Jurand, Odra oraz Profesja. Do obecnego już w sieci Kaufland Juranda w trzech wersjach (pils, jasne pełne i ciemne) dołączyło w ostatnim czasie piwo Jurand Bursztynowe, a także kolejna historyczna marka regionalna, czyli Odra w wersji Pils i Marcowe. Na półkach regularnie pojawia się także przejęta przez Mazurską Manufakturę kraftowa marka Profesja z piwami w kilku odsłonach: Bard APA, Inżynier, Dobosz i Latarnik Stout.

Auchan Polska: Wdrożyła we wszystkich sklepach sieci platformę Relex Solutions służącą do optymalizacji planowania łańcucha dostaw, jako istotny element wsparcia sprzedaży sieci w systemie omnichannel. Platforma Relex optymalizuje zarówno procesy wewnętrzne w Auchan, jak i współpracę z dostawcami w kluczowych jej obszarach – planowania popytu, zapewnienia dostępności produktów oraz planowania zasobów. Drugi etap wdrożenia przewiduje zastosowanie systemu do obsługi wszystkich magazynów Auchan – w tym również w pełni automatycznego magazynu obsługującego kanał e-grocery realizowanego we współpracy z OCADO. Zakończenie tego etapu przewidziane jest na pierwszy kwartał 2025 r.

Stokrotka: Obniżyła ceny regularne ponad 600 produktów. Taniej można zrobić naprawdę kompleksowe zakupy, ponieważ obniżka dotyczy praktycznie wszystkich kategorii artykułów dostępnych w sklepach. Nowe, niższe ceny objęły zarówno produkty znanych producentów, jak i marki własne. Stokrotka zaprasza też na dodatkową promocję, w której zyskać można rabat 10 zł na zakupy z aplikacją Nasza Stokrotka.

ROZWÓJ BIZNESU

Biedronka: DHL eCommerce Polska oraz Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, ogłosili nawiązanie partnerstwa, w ramach którego obie firmy planują systematyczną rozbudowę sieci automatów paczkowych DHL BOX 24/7 zlokalizowanych przy sklepach Biedronka w całym kraju, podały spółki.

R-Gol: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestuje 20 mln euro w polskiego sprzedawcę internetowego towarów piłkarskich, R-Gol, wraz z funduszem private equity Innova Capital, w którym EBOR jest również komandytariuszem, podał bank.

Orlen: udostępnił innym firmom kurierskim skrytki w automatach paczkowych Orlen Paczka, uruchamiając największą w Europie współdzieloną sieć automatów paczkowych, podała spółka. Pierwszym partnerem współpracującym z Orlenem będzie General Logistics Systems Poland (GLS).

Monnari Trade: Odnotowało ok. 71,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2024 r. (spadek o 1% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Za I półrocze 2024 r. przychody wyniosły 144 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% r/r.

Żabka Polska: Chce zautomatyzować obieg dokumentów i zredukować liczbę wydruków w obszarze HR przy wsparciu Asseco Data Systems (ADS) oraz All For One Poland, podał Asseco.

Poczta Polska: Uruchomiła nowy sklep internetowy pod adresem sklep.poczta-polska.pl. W ofercie sklepu znajduje się kilka tysięcy produktów z różnych kategorii, podała Poczta.

CCC: I jego wybrane spółki zależne zawarły umowę kredytów do łącznej kwoty 1,8 mld zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia finansowego i finansowanie działalności spółki oraz wybranych spółek z Grupy CCC z wyłączeniem Modivo („jednostka biznesowa CCC”) z bankami: BNP Paribas Bank Polska, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bankiem Polska Kasa Opieki, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, mBankiem oraz Bankiem Handlowym w Warszawie, podało CCC. Kredyty będą zabezpieczone częściowo gwarancjami KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) do łącznej kwoty 750 mln zł.

Botanika Farm: Zakończyła publiczną ofertę akcji, która odbyła się w dniach 6 czerwca – 16 lipca br. i w której cena emisyjna akcji wynosiła 50 zł, podała spółka. W ramach oferty przydzielono łącznie 150 tys. akcji 39 inwestorom. Pozyskane z oferty 7,5 mln zł pozwoli na sfinalizowanie strategicznej inwestycji w zakład produkcyjny w Mietkowie, co przyczyni się do ponad 2- krotnego wzrostu mocy produkcyjnych spółki oraz przeskalowania jej działalności, podano.

Pepeyes: Otworzy 1 sierpnia restaurację w Poznaniu. Będzie to 7 restauracja w Polsce, dotychczasowe znajdują się we Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Stacje paliw: Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,59% skontrolowanych pobranych próbek paliw płynnych w 2023 roku, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W 2022 r. zakwestionowano 1,34% próbek. Wyniki kontroli w 2023 r. wskazują, że – podobnie jak w latach poprzednich – wśród kwestionowanych próbek dominuje olej napędowy.

Kaufland: Sieć do końca roku planuje uruchomić 191 stacji ładowania pojazdów oraz 38 instalacji fotowoltaicznych, które docelowo mają pojawić się na dachach marketów, podała sieć.

Frigo Logistics: W ramach współpracy z firmą FRoSTA rozpoczął testy nowego ciągnika siodłowego – Volvo FH. To kolejny pojazd elektryczny sprawdzany w bieżących operacjach obu firm. Podobnie jak w przypadku testów innych pojazdów Volvo FH będzie wykorzystywane przez kilka tygodni do transportu produktów mrożonych bezpośrednio z fabryki producenta w Bydgoszczy do magazynu-mroźni Frigo Logistics w Żninie, a także w relacji Żnin-Bydgoszcz. Jakiś czas temu firmy poddały podobnym testom Volvo FM. Docelowo pojazdy będą wykorzystywane na trasach o średnim zasięgu. Ze względu na specyfikę operacji logistycznych Frigo Logistics planuje również testy naczep z elektrycznym zasilaniem agregatu chłodniczego. Podjęcie decyzji związanych z zakupem nowych pojazdów, w tym pojazdów elektrycznych, jest wstępnie planowane na drugą połowę roku, po zakończeniu wszystkich planowanych testów.

Grupa Lorenz: Opublikowała kolejny raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do 2050 r. firma dąży do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości. Ponadto Lorenz nadal skupia się na ograniczaniu plastiku wykorzystywanym w opakowaniach produktów – w ub.r. zaoszczędzono na dziewięciu markach łącznie 93 t plastiku. Firma poszukuje jednak dalszych rozwiązań pozwalających na istotne obniżenie zużycia plastiku i włącza się w inicjatywy takie jak Polski Pakt Plastikowy. Wraz z uruchomieniem projektu promującego praktyki regeneratywne w uprawie ziemniaków, Grupa Lorenz w 2023 r. wyznaczyła sobie konkretne plany – chce zmniejszyć emisję CO2 w uprawie ziemniaka łącznie o 100 000 ton do 2030 r. W ub.r. dzięki uprawom z zastosowaniem metod regeneratywnych zaoszczędzono 2079 t CO2e. Obecnie projekt jest wdrażany również w Polsce. Kolejne zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój skupia się na produktach i nad poprawą aspektów oraz wartości odżywczych swojego portfolio. Na podstawie zaleceń organizacji, takich jak WHO, Lorenz opracował w 2023 r. system Lorenz Nutrition Profile. Jest on podstawą do oceny produktów pod kątem składników, a także wspiera odpowiednie działy firmy w analizie i dalszym rozwoju nowych oraz istniejących receptur. Kluczową kwestią jest redukcja soli. Celem firmy jest zmniejszenie jej zawartości w całym portfolio produktów marki o 15% do 2025 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2019. 94% nowych produktów w 2023 r. spełniło już ten wymóg, ponieważ zawierają one średnio co najmniej 15% mniej soli niż średnia dla danej marki. Łącznie w 2023 roku, w całym portfolio, Lorenz zużyła średnio o 2,1% mniej soli niż w roku bazowym 2019.

Carrefour Polska: Rozpoczął w Warszawie instalacje automatycznych butelkomatów, w ramach których sieć będzie odbierała od klientów trzy frakcje odpadów objętych ruszającym 1 stycznia 2025 roku systemem kaucyjnym, podała sieć. Celem inicjatywy Carrefour jest jak najszybsze aktywne włączanie Polaków w odzysk surowców wtórnych i ułatwienie im dostępu do punktów zwrotu zużytych opakowań w całym kraju. Automatyczne butelkomaty PETfur powstają zarówno w hipermarketach należących do sieci, jak również mniejszych sklepach, takich jak supermarkety czy sklepy osiedlowe.

PIGMiUR: O 67 szt. więcej niż w maju zarejestrowano w czerwcu nowych ciągników, wynika z prezentowanego w połowie tego roku przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) zestawienia. Lepiej jest z inną podstawową kategorią nowych maszyn rolniczych, jaką są przyczepy. Tych w czerwcu zarejestrowanych, a więc de facto kupionych, zostało już o 216 więcej niż miesiąc wcześniej, co w tym segmencie stanowi najlepszy tegoroczny wynik. W obu kategoriach to jednak wciąż i tak mniej niż w czerwcu rok wcześniej. Odwrotną, i to stałą, bo wzrostową tendencję PIGMiUR odnotowuje już po raz kolejny na rynku wtórnym. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 rejestracja ciągników używanych wzrosła bowiem o ponad 7%, a przyczep „z drugiej ręki” – blisko 9,5%.

Źródło: ISBnews