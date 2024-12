Poprawność wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego w sektorze bankowym to jeden z priorytetów nadzorczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na przyszły rok, wynika z komunikatu Urzędu.

„Ocena stopnia dostosowania banków do nowych wymogów regulacyjnych i weryfikacja tego, czy wdrożone procesy funkcjonują prawidłowo oraz jaki jest ich wpływ na jakość danych sprawozdawczych” – czytamy w komunikacie dot. priorytetów nadzorczych.

Wśród priorytetów wymieniono również zarządzanie ryzykiem wybranych produktów i usług bankowych oraz ich dystrybucji.

KNF wymieniła również w tym kontekście ocenę stopnia dostosowania banków do przepisów oraz standardów nadzorczych dotyczących wprowadzania nowych produktów i zarządzania już istniejącymi, w tym ich dystrybucją; a także zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym w kontekście zabezpieczenia przed nadmierną ekspozycją na ryzyko

Kolejnym priorytetem jest analiza i weryfikacja przeprowadzania pomiaru ryzyka i zabezpieczania przed nadmierną ekspozycją na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyka spreadu kredytowego w portfelu bankowym, z jednoczesnym dostosowaniem podejścia nadzorczego do nowych wymogów, a także przygotowanie do zarządzania ryzykiem płynności w sytuacjach kryzysowych.

„Weryfikacja stopnia przygotowania banków do niezwłocznej detekcji zagrożeń wewnętrznych oraz systemowych, które mogą prowadzić do nagłego wzrostu ryzyka płynności oraz przygotowania do wdrożenia odpowiednich działań ograniczających ryzyko”, to kolejny priorytet nadzorczy UKNF, podany w materiale.

W odniesieniu do sektora kapitałowego KNF zwróci uwagę na rzetelność informacji publikowanych przez podmioty nadzorowane, w szczególności dostosowanie się funduszy inwestycyjnych do stanowisk UKNF. Zweryfikuje też, czy informacje zamieszczane w warunkach emisji certyfikatów, KID oraz innych materiałach prezentowanych uczestnikom oraz potencjalnym uczestnikom funduszy inwestycyjnych są rzetelne.

KNF przeprowadzi też analizę prób raportów przekazywanych przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, klientom detalicznym, które prezentują koszty i opłaty związane ze świadczeniem usług maklerskich. Chodzi o weryfikację sposobu ujawniania tych informacji, prezentowania kosztów, ujmowania w raporcie obligatoryjnych pozycji, stosowania prawidłowej terminologii, przedstawiania skumulowanego wpływu kosztów na zwrot inwestycji i terminowości przekazywania raportów firmy inwestycyjne.

„Realizacja obowiązków w zakresie best execution, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zleceń klientów poza rynkiem regulowanym. Weryfikacja realizacji przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązków najlepszego wykonania zlecenia klienta, przy uwzględnieniu różnic, w tym zakresie w odniesieniu do obrotu zorganizowanego i rynku nieregulowanego – kontrola procesu badania godziwości cen przez podmioty nadzorowane, sposobu informowania klientów o zasadach najlepszego wykonania zlecenia klienta i o miejscach wykonywania zleceń, wykorzystywanych przez podmioty nadzorowane” – czytamy dalej w komunikacie.

„Analizy produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki pod względem wartości dla klienta i zgodności z rekomendacją U oraz luki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach katastroficznych,ocena jakości ubezpieczeń majątkowych przez pryzmat wypłat odszkodowań po powodzi w 2024 roku oraz ocena adekwatności składek w poszczególnych grupach ubezpieczeń” – czytamy również.

KNF zapowiedziała też wzmocnienie nadzoru nad działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

„Opracowanie podręcznika do nadzoru przestrzegania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zasady ostrożnego inwestora, wdrożenie nowych wymogów dotyczących działalności lokacyjnej UFK do nadzoru oraz przygotowywanie nadzoru do implementacji nowych przepisów UE w zakresie systemu zarządzania ryzykiem płynności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” – podano.

KNF podkreśliła również kontrolę stopnia spełnienia wymogów rozporządzenia DORA przez podmioty zobligowane do ich stosowania, w tym kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT, zbieranie informacji o incydentach, koordynację testów TLPT, przyjmowanie sprawozdawczości, raportowanie do organów UE oraz współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji.

Komisja zapowiada też implementację rozporządzenia MiCA i przygotowanie UKNF do nadzoru nad tym rynkiem. Wśród zapowiedzi jest też monitoring otoczenia regulacyjnego w zakresie kryptoaktywów w celu wdrożenia nowych przepisów do prawa krajowego oraz uwzględnienie nowych rozwiązań w praktykach nadzorczych. Także dostosowanie procesów nadzorczych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla nowego typu podmiotów z sektora rynku kryptoaktywów określające niezbędne i adekwatne czynności analityczne i kontrolne z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku.

„Eksploracja i wykorzystywanie możliwości AI w działaniach nadzorczych w zakresie analizowania i przetwarzania danych – budowa modeli przetwarzania języka naturalnego (NLP), pozwalających na usprawnienie analizy dokumentów przekazywanych przez podmioty” – wymienił także Urząd.

„UKNF bierze i zamierza nadal brać aktywny udział w prowadzonych pod auspicjami Ministerstwa Finansów, z udziałem innych zainteresowanych instytucji, pracach dotyczących inicjatyw zmierzających do rozwoju rynku kapitałowego i uatrakcyjnienia jego oferty produktowej. Inicjatywy i prace te dotyczą w szczególności uregulowania nowych produktów inwestycyjnych oferowanych przez podmioty rynku finansowego takich jak ETF czy REIT-y oraz rozwiązań wspierających rozwój tzw. rynku prywatnego, co ma na celu w szczególności zwiększenie skali inwestycji w będące na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym lub technologicznym. Zakres inicjatyw realizowanych w najbliższym czasie w celu rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwiększania jego atrakcyjności może być poszerzany, a UKNF jest zainteresowany aktywnym udziałem w tych inicjatywach i ich wspieraniem” – czytamy dalej.

W obszarze prawno-regulacyjnym Komisja deklaruje m.in. współpracę z ministrem ds. UE oraz innymi instytucjami publicznymi przy wypracowywaniu stanowisk prezentowanych przez Polskę w postępowaniach przed TSUE, dotyczących polskiego rynku finansowego lub mających wpływ na jego funkcjonowanie, publikacji stanowisk dotyczących kwestii wymagających wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa na rynku finansowym (np. problematyka wskaźników referencyjnych, BNPL, sankcj kredytu darmowego, kredytowanie pozaodsetkowych kosztów kredytu), upowszechnianie właściwej wykładni dot. optymalnego modelu sądowej kontroli decyzji wydawanych przez KNF.

Wreszcie, UKNF podkreśla promowanie układu – nowej instytucji w polskim porządku prawnym – jako korzystnego rozwiązania zarówno dla strony postępowania sankcyjnego, jak i UKNF oraz wszystkich uczestników rynku finansowego (dostosowanie działalności podmiotu do stanu zgodności z przepisami prawa, szybsze osiągnięcie efektu prewencyjnego, pełniejsza realizacja celów nadzorczych, zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku).

Źródło: ISBnews