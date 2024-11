Zaległe zobowiązania branży meblarskiej wzrosły o 19% r/r do 325 mln zł na koniec sierpnia br., wynika z danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK. Średnie przeciętne zadłużenie na firmę wynosi 115 tys. zł.

Zadłużenie producentów wyposażenia biur i sklepów wzrosło o 40% r/r do 116,5 mln zł i wobec 66,5 mln zł dwa lata temu. Z kolei nieuregulowane zaległości w obszarze sprzedaży hurtowej mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego wyniosły na koniec sierpnia 2024 roku 23,6 mln zł (wzrost o 12%), a średni dług na jedną firmę wynosił 134 tys. zł. Zadłużenie sektora naprawy i konserwacji mebli oraz wyposażenia domowego wzrosło zaś o 182% r/r do 37,1 mln zł, podano.

Według BIG InfoMonitor, spadek wyników finansowych, znacząca redukcja zatrudnienia (od kwietnia 2022 do grudnia 2023 w branży meblarskiej zniknęło 18 tys. etatów) oraz rosnące koszty energii i surowca, to tylko jedne z wielu wyzwań, z jakimi od kilku lat mierzy się branża meblarska w Polsce. W obliczu trudnych warunków gospodarczych sektor produkcji mebli boryka się z narastającym zadłużeniem, co negatywnie wpływa na stabilność finansową wielu firm.

„Po okresie dużych wzrostów sprzedaży w czasie pandemii, branża mierzy się obecnie ze znaczącymi trudnościami. Przede wszystkim Polacy odbudowują oszczędności osłabione przez inflację, a z drugiej strony słaba kondycja gospodarki Niemiec, głównego rynku zbytu, dodatkowo obniża popyt. Wzrost kosztów produkcji, w tym drogie surowce drzewne oraz płyty MDF oraz wysokie ceny energii i paliw, pogłębiają problemy firm, dotykając nawet te, które dotychczas były solidnymi płatnikami. Ponadto dochodzi rosnąca obecność wyrobów z Chin na unijnym rynku. Czynnik ten we wcześniejszych latach w dużym stopniu neutralizowała zazwyczaj niska jakość chińskich produktów, ustępująca polskim meblom pozwalała konkurować z tańszymi chińskimi produktami. Jednak obecnie konsumenci na zachodzie Europy – podobnie jak w Polsce – ulegają coraz silniejszej pokusie obniżenia kosztów zakupu za cenę jakości, co wynika z gorszej koniunktury gospodarczej w części krajów UE w II kw. 2024, w tym w Niemczech (-0,1% kw/kw)” – powiedział główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

„Sytuacja branży staje się coraz bardziej wymagająca, głównie z powodu spadku popytu zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Wiele firm zmaga się z rosnącymi kosztami magazynowania, co wpływa na marże i konkurencyjność cenową. Z kolei wyższe ceny mebli, odstraszają klientów, którzy nadal odbudowują swoje oszczędności po tym jak inflacja obniżyła ich realną wartość o kilkadziesiąt procent. Pozytywnym sygnałem jest natomiast popularność zakupu mebli z drugiej ręki. Trend ten może stanowić szansę dla sektora napraw i konserwacji, który zanotował ogromny wzrost zaległego zadłużenia. Kluczowym wyzwaniem na przyszłość będzie zatem przystosowanie się do zmieniających się preferencji konsumentów, efektywne wykorzystywanie szans oraz zarządzanie długiem” – dodał.

Dane firmy Dun& Bradstreet, na które powołuje się BIG InfoMonitor, wykazały z kolei, że w poprzednim roku w branży zawieszono działalność blisko 1,9 tys. firm, co stanowi wzrost o 4,4% r/r, a w I poł. 2024 roku zawieszono działalność kolejny 1 tys. firm. Jeśli tendencja się utrzyma, to na koniec grudnia można spodziewać się ponad 2 tys. zawieszonych działalności w sektorze meblarskim.

Źródło: ISBnews