11 bit studios ustalił premierę DLC „Forget Celebrations” do gry „This War of Mine” na Steam i GOG na 11 grudnia, podała spółka.

„Dziesięć lat temu wydaliśmy 'This War Of Mine’ – grę, która miała rzucić światło na niszczycielskie realia wojny. Dziś, dekadę później, jej ponure przesłanie wydaje się bardziej naglące niż kiedykolwiek. Ta przełomowa rocznica ma słodko-gorzki wydźwięk. Nie możemy świętować, gdy wojny nadal pochłaniają życie, pozbawiając człowieczeństwa nieubłaganym i bezcelowym okrucieństwem. Ale opłakiwanie w ciszy byłoby równie daremne. Właśnie dlatego uruchamiamy nowe charytatywne DLC – 'Forget Celebrations’ – z którego dochód zostanie przekazany Fundacji Liberty Ukraine, Amnesty International, War Child i Indie Games Polska. Dodatek 'Forget Celebrations’ pojawi się 11 grudnia w wersjach 'This War of Mine’ na Steam i GOG z ceną 2,99 USD” – czytamy w newsletterze dewelopera.

11 bit studios działa na rynku gier od 2010 roku. Jest producentem multiplatformowych gier komputerowych. Spółka ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk”. Prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego wydała m.in. „Moonlighter” i „Children of Morta”. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews