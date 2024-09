Bloober Team jest przekonany co do jakości gry „Silent Hill 2” przed jej październikową premierą i liczy, że powodzenie tego tytułu zaowocuje dalszą współpracą z Konami, dla której spółka wykonała ten projekt, poinformował prezes Piotr Babieno.

„4 października zejdzie embargo na recenzje 'Silent Hill 2′. Uważamy, że to tytuł, który otwiera nową historię Bloobera. Będziemy nadal pokazywali gry horror z dylematami, ale prezentowane z gameplay akcji” -powiedział Babieno podczas konferencji prasowej.

Zaznaczył, że projekt już przyniósł spółce zyski, ale deweloper będzie czerpał nadal z „Silent Hill 2”, jak gra okaże się sukcesem.

„Dla nas ta gra miała otworzyć drzwi do pokazania, że jesteśmy deweloperem światowej klasy, nie odbiegającym od najlepszych. Jak będzie udana premiera, to kolejne nasze tytuły będą oczekiwane. Jesteśmy przekonani co do jakości 'Silent Hill 2′” – stwierdził prezes.

Wskazał ponadto, że można spodziewać jeszcze rozliczeń z Konami, dla którego Bloober Team tworzy „Silent Hill 2”.

„Premiera jest w październiku, więc w II półroczu będzie to jeszcze widoczne. Konami jest zadowolone i można się spodziewać, że to nie koniec naszej przygody z nimi” – stwierdził Babieno.

Dodał, że plan spółki do 2027 pozostaje aktualny i do tego czasu Bloober Team ma stać się światowym liderem gier z gatunku horror.

„Jest to segment stanowiący 10-12% całego tortu gier, więc naprawdę znaczący” – podsumował prezes.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews