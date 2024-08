Creepy Jar opublikował pierwszy wczesny podgląd rozgrywki swojej nowej gry „StarRupture”, podała spółka na LinkedIn.

Pod koniec maja Creepy Jar podał, że planuje rozbudowywać „StarRupture” po premierze podobnie, jak „Green Hell” – za pośrednictwem nowych aktualizacji oraz dodatków. W okolicach premiery wersji early access zaplanowana jest także road mapa, która ma zachęcić graczy do zapoznania się z tytułem. Deweloper podawał wówczas także, że intensywnie pracuje, aby „StarRupture” trafiło jak najszybciej do early access, ale wciąż nie wyznacza konkretnego terminu, kiedy mogłoby to nastąpić.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews