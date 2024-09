One More Level podpisał umowę licencyjną z Microsoft Corporation, umożliwiającą wydanie gry rozwijanej pod kodowym tytułem „Cyber Slash” w wersji na konsole z rodziny Xbox Series, podała spółka. Spółka posiada pełnię praw autorskich do projektu „Cyber Slash”.

„W ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych spółka rozważa samodzielne wydanie gry na wybranych platformach sprzętowych, a zawarcie umowy licencyjnej z Microsoft wpisuje się w proces kształtowania nowej strategii rozwoju spółki prowadzony w ramach przeglądu opcji. Zarząd spółki podkreśla równocześnie, że proces przeglądu opcji strategicznych nie został zakończony, a żadne ostateczne decyzje o znaczeniu strategicznym dotyczące kierunków rozwoju spółki nie zostały podjęte” – czytamy w komunikacie.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Studio powstało w lipcu 2014 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2012 r.; na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews