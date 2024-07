Ultimate Games zawarło umowę z amerykańską Playworks Partners LLC, dotyczącą stworzenia i wydania gry wędkarskiej pod dużą, licencjonowaną marką na platformy Steam, Xbox, Quest, Nintendo, Pico VR oraz PlayStation, podała spółka.

„Gra będzie wydana na poszczególne platformy zgodnie z poniższym:

– Ultimate Games S.A.: Steam, Xbox,

– Playworks Partners LLC: Quest, Nintendo, Pico VR, PlayStation” – czytamy w komunikacie.

Partner współpracował wcześniej z takimi markami jak Cabela’s, Bass Pro Shop, Major League Fishing oraz Bassmasters, podkreślono także.

Ultimate Games zobowiązuje się do wyprodukowania i pokrycia kosztów produkcji gry na systemy docelowe, rozumiane jako poszczególne generacje urządzeń objęte umową, z uwzględnieniem map oraz licencjonowanego sprzętu dostarczonego przez partnera. Partner zobowiązuje się do finansowania wszystkich kosztów marketingu i dystrybucji gry na systemy docelowe oraz dostarczenia licencji do gry.

Przychody z dystrybucji gry będą dzielone pomiędzy partnera i spółkę, licząc od 1 USD/EUR z każdej platformy, czytamy dalej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

Źródło: ISBnews