PKP Intercity ogłosiło postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy projektu i budowy nowej lokomotywowni z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Grochów, podała spółka.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowej lokomotywowni oraz hali mycia lokomotyw, przebudowę budynku socjalnego, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz budowę stanowiska do diagnostyki taboru kolejowego, w tym do badania nacisków zestawów kołowych na szynę, wymieniono.

„Termin realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj został określony na maksymalnie 33 miesiące od daty podpisania umowy. Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie decyzji administracyjnych przewidziano maksymalnie 15 miesięcy. Natomiast termin realizacji robót budowlanych został określony na maksymalnie 18 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kryterium oceny ofert w postępowaniu jest cena oraz termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej” – czytamy w komunikacie.

PKP Intercity w ramach realizowanej strategii przewidziało szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie zapleczy technicznych. Do 2030 roku spółka zainwestuje 2,6 mld zł, dzięki czemu będzie dysponować 20 nowoczesnymi

bocznicami kolejowymi. Unowocześnienie infrastruktury przyniesie standaryzację rozwiązań technicznych obiektów – będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu potrzeb taborowych w danej lokalizacji pod kątem realizacji założeń rozkładu jazdy. W efekcie zostanie podniesiony standard obsługi taboru oraz zoptymalizowany proces technologiczny, co skróci czas przygotowania taboru do podróży, wskazano w materiale.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews