Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych spadła o 4,3 mld zł (tj. o 1,6%) m/m do 268,43 mld zł na koniec maja br., podały Analizy. Od października 2021 r. aktywa TFI zmniejszyły się o 46 mld zł.

„Maj był ósmym z rzędu miesiącem spadku aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Pozytywny był natomiast spadek dynamiki (najniższy w tym roku). Wciąż przeważały umorzenia w funduszach, ale lepsze wyniki wypracowały same fundusze” – czytamy w raporcie.

Maj był burzliwy na rynkach kapitałowych, ale ostatecznie większość istotnych indeksów giełdowych zakończyła go na poziomach podobnych do tych z końca kwietnia. Indeks rynków rozwiniętych MSCI World zyskał 0,2%, a MSCI Emerging Markets stracił jedynie 0,1%. Główne indeksy warszawskiego rynku też zakończyły miesiąc z niewielkimi spadkami (WIG -0,6%), przypomniano.

„Maj dał trochę oddechu inwestującym w fundusze dłużne, głównie te inwestujące w papiery o krótszym terminie do wykupu. Sprzyjał im m.in. reset kuponu dla większości WZ-tek. Ostatecznie co drugi fundusz ogółem zakończył miesiąc z dodatnią stopą zwrotu i choć sam wynik zarządzania był ujemny, to jednocześnie był najwyższy w tym roku. Według szacunków Analiz Online, w maju wyniósł ok. -0,3 mld zł w porównaniu do -6,8 mld zł w kwietniu. Saldo wpłat i wypłat z funduszy było natomiast zbliżone do kwietniowego i wyniosło -2,2 mld zł” – czytamy dalej.

W sumie aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych zmalały w maju o 4,3 mld zł (-1,6%) do 268,4 mld zł, a od października 2021 roku o 46 mld zł, podano.

W maju największy spadek wartości aktywów odnotowały fundusze aktywów niepublicznych (o -1,7 mld zł) do 99,9 mld zł. Mimo to utrzymały one pozycję lidera.

„Drugie, niezagrożone miejsce, okupują fundusze dłużne, z 81,8 mld zł. To o 1,3 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej. Choć większość funduszy polskich papierów dłużnych odnotowała dodatnie stopy zwrotu, to klienci wciąż chętniej wypłacali z nich swoje oszczędności. Przy tym skala odpływu była niższa niż w poprzednich miesiącach i wyniosła -1,7 mld zł. Jedyną podgrupą, która w ramach pojemnego segmentu funduszy dłużnych odnotowała wzrost aktywów, była grupa funduszy 'pozostałe’. Znajdują się w niej m.in. fundusze obligacji samorządowych, cieszące się w ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem” – napisano w raporcie.

Maj nie sprzyjał większości funduszy akcyjnych. Tylko część z nich wypracowała zysk, a wynik zarządzania ogółem zbliżył się do -0,5 mld zł. Jednocześnie klienci chętniej wypłacali z nich swoje oszczędności. Aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się o 0,7 mld zł do 29,7 mld zł (-2,4%). Także aktywa funduszy mieszanych spadły, o 0,6 mld zł, czyli -1,8%.

Po słabszym kwietniu, dobra passa wróciła do funduszy zdefiniowanej daty PPK. Dzięki systematycznym wpłatom pracowników i pracodawców oraz całkiem udanym wynikom, wartość zgromadzonych w nich środków wzrosła o 0,4 mld zł i na koniec miesiąca wyniosła 7,7 mld zł, podano także.

Źródło: ISBnews