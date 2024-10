Polskiej giełdzie będą sprzyjać w najbliższym czasie warunki makroekonomiczne, niskie wyceny spółek oraz napływ inwestorów zagranicznych, przyciąganych m.in. przez atrakcyjne debiuty giełdowe, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

„W październiku wspomniane trzy wiedźmy, czyli: banki centralne, geopolityka oraz wybory prezydenckie w USA nadal będą wpływać na światowe rynki. Uważamy, że banki centralne oraz wybory niedługo powinny zacząć oddziaływać na rynki pozytywnie. Ryzyka geopolityczne pozostaną z nami na dłużej. Liczymy na dobrą końcówkę 2024 roku, która powinna być pozytywnym preludium przed rokiem 2025” – napisał Cesarz w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

„Polskiej giełdzie w dalszym ciągu będą sprzyjać: prognozowany wzrost gospodarczy, spadająca inflacja, wzrost zainteresowania inwestorów międzynarodowych i tanio wyceniane spółki. Atrakcyjne debiuty giełdowe powinny przyciągnąć inwestorów międzynarodowych, co jest ważnym elementem budowania pozytywnego wizerunku GPW na świecie” – dodał zarządzający.

Przypomniał, że pod koniec września rozpoczęła się pierwotna oferta publiczna (IPO) Grupy Żabka. Wycena Żabki, bazująca na cenie maksymalnej 21,50 zł, wynosi 21,5 mld zł. Właściciele zamierzają sprzedać 300 mln akcji, co implikuje wartość oferty na poziomie 6,45 mld zł. Niewykluczone, że oferowana liczba akcji zostanie jednak zwiększona.

Uwzględniając (zrealizowane i trwające) procesy sprzedaży części akcji przez znaczących inwestorów w spółkach Santander Bank Polska, XTB i InPost, wartościowo podaż akcji wyniesie ponad 10 mld zł, dodał Cesarz.

„Jest to dużo, a możliwe są jeszcze inne IPO, SPO oraz podaż akcji ze strony inwestorów np. w Allegro czy Pepco. Jestem przekonany, że inwestorzy instytucjonalni posiadają zdolność do zaabsorbowania tak dużej podaży. W średnim terminie musiało to jednak mieć wpływ na zachowanie indeksów. Nie oznacza to, że na GPW nie można było zarobić. Atrakcyjne wzrosty zanotował indeks WIG-Odzież (+7,2% we wrześniu) dzięki dobrym informacjom płynącym ze spółek: LPP, CCC czy PEPCO. Wspomniani emitenci komunikują, że konsument w Polsce ma się dobrze, co widać w wartości koszyka zakupowego” – napisał zarządzający.

Zwrócił uwagę, że wrzesień przyniósł spadki na GPW. Przecenie uległy wszystkie główne indeksy. Indeks blue-chipów WIG20 stracił 3,6%, mWIG40 spadł o 2,3%, a sWIG80 -1,1%. Indeks WIG opisujący zachowanie szerokiego rynku spadł o 1,9%, ale nawet pomimo tego jego wartość od początku roku jest wyższa o +6,1%.

Źródło: ISBnews