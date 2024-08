Ministerstwo Finansów skierowało do ponownych konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Resort przypomina, że prace legislacyjne w zakresie tego projektu rozpoczęły się pod koniec 2021 r.

„Przeprowadzone zostały uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie. Projekt uzyskał zwolnienie z komisji prawniczej. Jednakże prace nad projektem nie zostały zakończone. W związku z tym, z uwagi na długą przerwę w jego procedowaniu, zasadne jest uzyskanie potwierdzenia lub ewentualnej aktualizacji stanowisk, uwag i opinii w zakresie projektu” – czytamy w piśmie kierującym projekt do ponownych konsultacji.

Projekt zakłada zmianę przepisów rozporządzenia w taki sposób, aby weryfikacja, czy rozproszenie akcji zapewniało płynność obrotu tymi akcjami (tzw. free float) i odbywało się według przewidywanego stanu posiadania akcji najpóźniej w pierwszym dniu notowań, a nie według stanu posiadania na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu. Z różnych przyczyn stan posiadania akcji może nie być jeszcze ustalony w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu (np. w związku z wydłużającym się procesem opłacania akcji przez inwestorów instytucjonalnych zagranicznych, czy oczekiwaniem na rejestrację podwyższenia). Przy weryfikacji free float powinny być brane pod uwagę akcje będące w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy, akcje objęte w ramach subskrypcji, oraz akcje skutecznie objęte przez inwestorów w ramach sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie wyjątku od wymogu spełnienia warunku minimalnego rozproszenia akcji, który miałby zastosowanie do emitentów debiutujących na rynku. Wprowadzenie wyjątku pozwoliłoby na dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji spółki, która nie posiada jeszcze akcji dopuszczonych do takiego obrotu, a rozproszenie akcji objętych wnioskiem istniejące bądź przewidywane na dzień pierwszego notowania nie osiąga wartości określonych rozporządzeniu.

Wyjątek ten miałby zastosowanie, jeżeli liczba akcji objętych wnioskiem oraz sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwoliłyby uznać właściwemu organowi spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, że obrót tymi akcjami na tym rynku uzyska wielkość zapewniającą płynność. Proponowane zmiany w rozporządzeniu skrócą okres oczekiwania na uchwałę w sprawie dopuszczenia danych akcji do obrotu giełdowego o ok. 2–3 dni robocze (przy założeniu spełnienia przez emitenta pozostałych warunków dopuszczenia), umożliwiając wcześniejszy debiut na giełdzie.

Źródło: ISBnews