Scope Fluidics podjął decyzję o zakwalifikowaniu nowego projektu do rozwoju w ramach spółki celowej. Projekt DSC 027 (nazwa techniczna) będzie dotyczył rozwijania produktu umożliwiającego wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego prowadzącego m.in. do insulinoporności oraz cukrzycy typu 2 poprzez zwiększenie dostępności testów monitorujących stężenia kluczowych biomarkerów tych zaburzeń takich jak insulina i glukoza, podała spółka.

„Nowy projekt to wynik pracy zespołu Scope Discovery, naszej wewnętrznej organizacji odpowiadającej za selekcję i analizę projektów mających stać się przedmiotem komercjalizacji, a także współpracy z branżowymi i naukowymi konsultantami. Scope Discovery ma obecnie zakwalifikowanych do analizy dwanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty prac oraz znaczenie problemu, zdecydowaliśmy się kontynuować w ramach nowej spółki celowej rozwój rozwiązania do wykrywania ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego. Wczesne wykrywanie tego ryzyka jest kluczowe, ponieważ umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych. Mogą one ograniczyć rozwój poważnych chorób, takich jak insulinoporność czy cukrzyca typu 2. Wierzymy, że nasze rozwiązanie pomoże w przyszłości skutecznie zapobiegać poważnym chorobom oraz zwiększy świadomość społeczną na temat profilaktyki zdrowotnej” – powiedział prezes Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Rejestracja nowej spółki celowej (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) powinna nastąpić na początku 2025 roku. Jednym z priorytetów będzie od samego początku budowanie i zabezpieczenia portfolio praw własności intelektualnej dotyczącej produktu, również poprzez uzyskanie wybranych licencji, o ile będzie to potrzebne.

Budżet na pierwsze 12 miesięcy oszacowany został na ok. 5-6 mln zł. Nowa spółka celowa będzie starała się również o różnego rodzaju finansowanie zewnętrzne, np. granty, wskazano również.

„Kwestia niedostatecznie wczesnego wykrywania ryzyka zespołu metabolicznego to poważny problem i dotyka on milionów ludzi na świecie. Z tego względu nasz produkt ma nie tylko duże znaczenie społeczne, ale także może trafić na olbrzymi i stale rosnący rynek. Przykładowo, według International Diabetes Federation, przewiduje się, że całkowita liczba osób z cukrzycą do 2030 r. wzrośnie do 643 mln oraz aż do 784 mln w 2045 roku. Zdaniem tej samej organizacji, cukrzyca spowodowała co najmniej 966 mld USD wydatków na opiekę zdrowotną w 2021 roku. Uważamy, że nasz nowy projekt ma bardzo duży potencjał do przyszłej transakcji M&A” – dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Szymon Ruta.

Powołanie przyszłej spółki celowej dla projektu DSC027 ma za zadanie rozwijanie produktu umożliwiającego wczesne wykrywanie ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego prowadzącego m.in. do insulinoporności oraz cukrzycy typu 2 poprzez monitorowanie stężenia kluczowych biomarkerów tych zaburzeń takich jak insulina i glukoza. Celem projektu jest znaczące, jakościowe podniesienie dostępności badań stężenia ważnych biomarkerów w formacie użytku domowego lub w miejscu kontaktu pacjenta z lekarzem.

Projekt należy do obszaru diagnostyki medycznej i technik medycznych, które stanowią rozszerzenie aktualnego obszaru działania, tj. systemów diagnostyki medycznej z wykorzystaniem technik mikroprzepływowych, podano również.

Czas rozwoju produktu od założenia nowej spółki do rozpoczęcia procesu certyfikacji jest aktualnie szacowany na podstawie przeprowadzonych analiz na około 5 lat. Scope Fluidics zamierza doprecyzowywać i aktualizować informacje na temat prac w ramach projektu w miarę jego rozwoju.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

