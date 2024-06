Dla 54% Polaków ekologiczne opakowanie to istotny czynnik przy zakupie produktów, jednak tylko 7% respondentów zawsze wybiera produkty w ekologicznych opakowaniach, wynika z badania EKObarometr 2024, przeprowadzonego przez pracownię SW Research we współpracy z Grupą Akomex.

Najnowsze badania EKObarometr wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną wśród polskich konsumentów. Dla 27% osób kupujących owoce i warzywa, ekologiczne opakowanie jest kluczowym czynnikiem zakupowym. Nieco niższy, ale wciąż znaczący odsetek (20% i 24%)

wskazuje ekologiczne opakowania jako kluczowy czynnik przy zakupie jedzenia na wynos oraz mięsa i ryb. Podobne tendencje można zaobserwować w przypadku kosmetyków, leków oraz artykułów higienicznych, gdzie około 20-21% respondentów wskazuje ekologiczne opakowania jako główny czynnik zakupu. Relatywnie najmniejsze znaczenie ekologiczne opakowania mają dla konsumentów wybierających słodycze oraz napoje (odpowiednio 18% i 19%), wynika z badania.

„Dla ponad połowy Polaków ekologiczne opakowanie to istotny czynnik w trakcie podejmowania decyzji o zakupie różnego rodzaju produktów. Świadczy to o rosnącej świadomości ekologicznej oraz wpływie zachowań konsumenckich na środowisko. Niemniej jednak, tylko niewielka część Polaków zawsze wybiera produkty w ekologicznych opakowaniach, co wskazuje na potrzebę dalszej edukacji społeczeństwa w tym

zakresie” – powiedział prezes Grupy Akomex Grzegorz Łajca, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika również, że 38% Polaków rzadko wybiera produkty zapakowane ekologicznie, kierując się głównie ceną, co sugeruje, że dla istotnej grupy konsumentów, koszty są ważnym, ale być może nie najważniejszym czynnikiem. Jedynie 8% respondentów deklaruje, że cena jest jedynym czynnikiem i nie bacząc na ekologię, zawsze sięga po najtańsze produkty.

Badanie EKObarometr 2024 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków liczącej 1 500 osób.

Grupa Akomex dostarcza opakowania, a także ulotki, etykiety, tacki i arkusze laminowane dla takich branż jak farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, elektronika czy akcesoria domowe. Zatrudnia ponad 600 osób w Polsce i Danii.

Źródło: ISBnews