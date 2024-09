Jeżeli okaże się, że technologie AI będą wdrażane na szerszą skalę i okażą się zyskowne, spółki software’owe mogą napędzać wzrosty na amerykańskich giełdach, uważa prezes VIG/C Quadrat Michał Szymański.

„Możemy być świadkami dalszej inflacji oczekiwań, jeżeli chodzi o AI, jeżeli chodzi o skalę produktywności i wzrostu zysków. Jeżeli to się nie zmaterializuje, jeżeli skala tych korzyści będzie niższa, możemy byś świadkami załamania tej wielkiej hossy na AI” – powiedział Szymański podczas spotkania z dziennikarzami.

Jego zdaniem, jednak możemy mieć do czynienia z innym scenariuszem – wykorzystania technologii AI przez znacznie szersze grono spółek, co da szanse na wzrosty wycen spółkom softwarowym, które będą wdrażały rozwiązania AI w praktyce. Dotychczas bowiem potencjał do wzrostu w tym sektorze tworzyły spółki hardware’owe, takie jak Nvidia.

„Jeżeli teraz poprzez wdrażanie tego software’u uzyskamy potwierdzenie, że to jest wdrażalne na dużą skalę, przynosi zyski firmom, które to tworzą, przynosi duże oszczędności tym firmom, które to wdrażają, możemy założyć kolejną falę wzrostów” – powiedział prezes.

„Możemy być znacznego przyspieszenia i wielkiego boomu, zwłaszcza, że mamy sytuację istotnego spadku stóp procentowych” – dodał.

Szymański zwrócił uwagę, że rynek już się poszerzył, jeśli chodzi o wzrosty, co jest dobre dla poprawy koniunktury. Wcześniej był skoncentrowany na największych siedmiu spółkach.

Podkreślił, że już teraz widzimy rosnące zainteresowanie AI ze strony przedsiębiorstw, w szczególności w takich sektorach jak opieka zdrowotna, farmacja, przemysł oraz instytucje finansowe, a przedsiębiorstwa zaczynają przechodzić od fazy eksperymentalnej do wdrożeń na szeroką skalę.

VIG/C-Quadrat TFI wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która działa na polskim rynku od 1998. W skład grupy kapitałowej VIG wchodzą też firmy ubezpieczeniowe, jak Compensa, InterRisk czy Wiener.

Źródło: ISBnews