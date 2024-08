Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), podała Kancelaria Prezydenta.

„Celem zaskarżonej ustawy jest wprowadzenie zmian w sposobie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz zmian w zakresie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, w tym powołanie Rady Społecznej przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Wnioskodawca ustawy wskazał w uzasadnieniu, że projektowane rozwiązania mają na celu zapewnienie 'gwarancji niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów'” – czytamy we wniosku.

Zgodnie z zamiarem ustawodawcy, wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów ma być dokonywany przez sędziów w miejsce dotychczasowego modelu, w którym kompetencje do wyboru 15 sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa posiada Sejm.

Przyjmując powyższe założenie, w zaskarżonej ustawie uregulowano szczegółowo zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów. W zaskarżonej ustawie przyjęto, iż 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich przez wszystkich sędziów, wskazano także.

Jak czytamy we wniosku do TK, „analiza przyjętej ustawy wskazuje, że przepisy ustawy budzą wątpliwości co do naruszenia konstytucyjnie chronionych wartości”.

W pierwszej kolejności we wniosku wskazano na zarzuty związane z procedurą uchwalenia zaskarżonej ustawy. Zdaniem prezydenta, „w konsekwencji bezprawnego i trwałego zablokowania możliwości wykonywania mandatu przez panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skład Sejmu, który podjął prace legislacyjne nad niniejsza ustawą, należy uznać za niepełny”.

W ocenie prezydenta, „rozwiązania przyjęte w zaskarżonej ustawie budzą poważne wątpliwości konstytucyjne także w zakresie: biernego prawa wyborczego sędziów do KRS, kwestionowania prerogatywy prezydenta RP do powołania osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz zasad niezawisłości sędziowskiej, równoważenia się władz oraz legalizmu”.

„Określony przez ustawodawcę sposób przerwania obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa budzi wątpliwości co do spełniania przez tę regulację zasady trwałości organu konstytucyjnego – naruszając wprost określoną w konstytucji kadencję Krajowej Rady Sądownictwa” – czytamy we wniosku.

Z kolei – jak czytamy dalej – przyjęty przez ustawodawcę w zaskarżonej ustawie model postępowania zakładający, odnośnie do uchwał Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących weryfikacji prawidłowości zgłoszeń na członków Rady oraz ustalenia wyniku wyboru członków Rady przysługuje odpowiednio skarga lub protest do Naczelnego Sądu Administracyjnego, może budzić wątpliwości w kontekście naruszenia konstytucyjnych zasad dotyczących określenia kognicji sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz prawa do sądu.

Źródło: ISBnews