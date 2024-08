Aktywa ciepłownicze grupy Orlen w aglomeracji warszawskiej: elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn w 2035 r. odejdą całkowicie od spalania węgla, podała spółka. Efektem będzie spadek emisji CO2 o prawie 3 mln ton, czyli o 55% w porównaniu do roku 2019. Szacunkowy zysk operacyjny EBITDA koncernu związany z wdrożeniem planu wynosi nawet 4 mld zł rocznie w perspektywie 2035 roku.

„Przyjęty kompleksowy plan neutralności klimatycznej dla ciepłownictwa zakłada, że do 2035 roku zbudujemy system oparty na energetyce gazowej wspieranej przez odnawialne źródła energii, nowe technologie i odzysk ciepła odpadowego. Wykorzystanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego nie tylko przybliży nas do realizacji celów środowiskowych, ale też przyniesie realne oszczędności, poprzez redukcję wykorzystania konwencjonalnych paliw. W realizacji planu chcemy maksymalnie wykorzystywać unijne wsparcie finansowe przewidziane dla tego typu projektów” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Moc cieplna zainstalowana w warszawskich aktywach ciepłowniczych Grupy opiera się obecnie w 61,5% na węglu, 22,5% gazie i 16% innych technologiach (olej lekki i biomasa). W perspektywie 2035 roku węgiel zostanie całkowicie wyeliminowany z produkcji energii, natomiast miks paliwowy będzie oparty w około 67% na gazie, a blisko 25% zapewni energia odnawialna i nowe technologie wykorzystujące potencjał ciepła odpadowego. Miks będzie dopełniony lekkim olejem, który po 2035 roku będzie stopniowo zastępowany bio-olejem oraz innymi paliwami alternatywnymi. W 2035 roku ciepłem odpadowym ma być zasilane łącznie blisko 600 MWt mocy wytwórczych, podano.

Największe inwestycje dekarbonizacyjne planowane są w Elektrociepłowni Siekierki. Ich podstawą jest planowane nowy blok parowo-gazowy o mocy ponad 550 MWe i 330 MWt, który ma powstać do 2030 r. Obecnie trwa proces pozyskiwania pozwolenia na budowę gazociągu relacji Gassy – EC Siekierki, który jest kluczowy dla realizacji tej inwestycji. W perspektywie 2035 roku planowane są także trzy układy kondensacji spalin, pozwalające na odzysk ciepła ze skraplanej pary wodnej, wspierane pompami ciepła. Rozwiązanie to pozwoli znacząco zwiększyć moce wytwórcze ciepła bez konieczności zwiększania strumienia paliwa. Planowana jest również kotłownia elektrodowa, docelowo zasilana energią odnawialną w momentach występowania jej nadwyżek w sieci, wspierana nowym akumulatorem ciepła, podano.

W Elektrociepłowni Żerań powstaną natomiast: blok wielopaliwowy, oparty częściowo na biomasie oraz trzy układy kondensacji spalin, wspierane pompami ciepła i akumulatorem ciepła. Grupa Orlen planuje rozbudowę układów magazynowania ciepła w EC Siekierki i w EC Żerań, które docelowo będą mogły łącznie akumulować do 6 400 MWh ciepła, podano także.

„Grupa Orlen, poprzez spółkę PGNiG Termika, dostarcza niemal całe ciepło sieciowe dla Warszawy. Przyjęty plan neutralności klimatycznej zakłada rozwój kogeneracyjnych i szczytowych jednostek gazowych oraz akumulatorów ciepła i kotłów elektrodowych zasilanych energią odnawialną, podczas występowania jej nadwyżek w sieci. Plan wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, między innymi poprzez odzysk ciepła ze ścieków komunalnych oraz układów wody chłodzącej i spalin będących produktem ubocznym spalania paliw stałych i gazowych. Dla warszawskiego systemu ciepłowniczego przyjęty plan otwiera także możliwość pozyskania dodatkowego przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2 na ciepło, których wartość na lata 2026-2030 szacowana jest nawet na 940 mln zł” – czytamy w komunikacie.



W perspektywie 2050 wdrożenie planu ma zagwarantować całkowitą neutralność emisyjną ciepła dostarczanego przez Grupę Orlen do warszawskiego i pruszkowskiego systemu ciepłowniczego.



Plan Neutralności Klimatycznej aktywów ciepłowniczych PGNiG Termika został złożony do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który administruje systemem ETS w Polsce. Po weryfikacji na gruncie krajowym trafi on do oceny Komisji Europejskiej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

