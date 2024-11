Atal przewiduje, że sprzeda w tym roku ok. 2 100 mieszkań, a w przyszłym więcej – co najmniej 2 500, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

„W IV kwartale ta sprzedaż [jest] troszeczkę lepsza niż w III kwartale, ale nie na tyle, żebyśmy tę prognozę sprzedaży 2 300-2 500 mieszkań zrealizowali, więc to będzie w okolicach 2 100, może troszkę więcej” – powiedział Juroszek podczas konferencji prasowej.

W III kw. deweloper sprzedaż 355 lokali, a w 9 miesiącach br. – 1 630.

„Choć w listopadzie już widać pewną poprawę, to znaczących przełomów w IV kwartale [w stosunku] do poprzedniego, III kwartału, nie ma co się spodziewać. Liczymy na zmianę trendu w 2025 r. […] Jeżeli chodzi o 2025, zakładamy, że ta sprzedaż będzie wyższa, bo odbicie przewidujemy od początku II kwartału. […] Myślę, że ten poziom 2,5 tys. w górę to jest to, co chcemy osiągnąć. Więcej możemy powiedzieć przy okazji spotkania w przyszłym kwartale” – dodał.

Zarząd podkreślił, że jednym z głównych czynników warunkujących ożywienie na rynku jest obniżka stóp procentowych.

„Mimo gorszej sytuacji na rynku robimy bardzo ofensywne działania po to, żeby jak koniunktura się poprawi, mieć tego produktu w sprzedaży bardzo dużo. Nie tylko nie zatrzymaliśmy żadnej inwestycji, a zaczęliśmy kolejne. Bieżąca sprzedaż i wydania idą zgodnie z planem, więc pomimo trudnej sytuacji funkcjonujemy zgodnie z założeniami i nie przewidujemy znaczących różnic co do wyniku końcowego po IV kwartale” – powiedział także prezes.

Zarząd poinformował też, że w IV kw. spodziewa się marży brutto na sprzedaży ok. 25%, a w I kw. 2025 r. wyższej: ok. 27-28%.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2023 r. sprzedała 2 833 mieszkania.

Źródło: ISBnews