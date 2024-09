Resi4Rent oddało do użytku 287 lokali w abonamencie przy ul. Kilińskiego w Łodzi, podała spółka. Planuje, że w ramach wszystkich nowych inwestycji zaplanowanych na ten rok w całym kraju udostępni ponad 2 200 nowych mieszkań w abonamencie, a jej celem jest dostarczenie na rynek 10 tys. mieszkań w abonamencie do końca 2025 roku.

„Działamy w 6 miastach, obecnie największymi rynkami dla Resi4Rent są Warszawa i Wrocław. Łódź należy do miast, które zarówno w segmencie prywatnym, jak i instytucjonalnym, od początku roku odnotowują jedne z wyższych wzrostów popytu na najem mieszkań. Wpływają na to takie czynniki jak m.in. duża liczba ludności, w tym liczna społeczność imigrantów i uchodźców, atrakcyjny rynek pracy czy aktywnie działający ośrodek akademicki. Dzięki nowej inwestycji możemy zaproponować mieszkańcom Łodzi łącznie już ponad pół tysiąca w pełni wyposażonych, umeblowanych lokali oraz dodatkowe benefity w ramach usługi mieszkania w abonamencie. Stanowi to oczekiwaną przez nich alternatywę zarówno dla ofert najmu z rynku prywatnego, jak i zakupu nieruchomości” – powiedział prezes Sławomir Imianowski, cytowany w komunikacie.

Budynek przy ul. Kilińskiego 127 to druga inwestycja Resi4Rent w Łodzi. Pierwsza – Resi4Rent Łódź Wodna – została zrealizowana pod koniec 2019 roku. Był to pierwszy na łódzkim rynku projekt mieszkaniowy w formule PRS, w ramach którego powstało 219 lokali. Obłożenie budynku w ciągu roku utrzymuje się na poziomie 98-99%, dodano.

Firma Resi4Rent powstała w 2018 r. Jej akcjonariuszami są: Echo Investment, do którego należy 30% udziałów oraz globalny fundusz inwestycyjny, dysponujący 70% udziałów, reprezentowany przez Griffin Capital Partners. Inwestorem wszystkich projektów jest Resi4Rent.

Źródło: ISBnews