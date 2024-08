Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 5-9 sierpnia.

RYNEK BUDOWLANY

MOP-y: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma w planach kolejne 136 miejsc obsługi podróżnych (MOP) oprócz 410 istniejących, podała Dyrekcja.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Rynek mieszkaniowy: Ceny domów nie będą już rosły po 5-6% rocznie, o ile nie nastąpią obniżki stóp procentowych, ocenia w rozmowie z serwisem ISBiznes.pl prezes Port Development Rafał Lorek.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 2,8% r/r w tym roku i o 4% r/r w roku przyszłym (po braku zmian w % w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku, wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrośnie o 5,1% w br. i o 5,5% w kolejnym roku (po wzroście o 2,2% w ub.r.).

Rynek mieszkaniowy: Ceny mieszkań będą nadal rosnąć w kolejnych miesiącach, ale wolniej niż w ostatnich dwóch kwartałach, prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). W II kw. br. wzrost cen w grupie 17 największych miast wyniósł 23% r/r na rynku wtórnym i 16% r/r na rynku pierwotnym.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w lipcu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 31,7% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o prawie 30% r/r do 30,63 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 11,6%.

Rynek mieszkaniowy: Ponad połowa agentów oczekuje utrzymania lub lekkich spadków cen na rynku nieruchomości w III kwartale br., wynika z badania, które przeprowadził portal Nieruchomoci-online.pl. Jednocześnie prognozy portalu wskazują, że w III kwartale wybór mieszkań wciąż będzie się poszerzał.

Rynek mieszkaniowy: Dalszego wzrostu cen na rynku nieruchomości spodziewa się 13,6% ankietowanych deweloperów, zaś zdecydowana większość (76%) oczekuje ich stabilizacji, wynika z danych redNet24 i tabelaofert.pl. Blisko 60% deweloperów spodziewa się, że wyniki sprzedażowe utrzymają się na podobnym do obecnych poziomach.

Kredyty mieszkaniowe: Banki oczekują w III kwartale br. wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych; nie zapowiadają wprowadzenia istotnych zmian kryteriów udzielania kredytów, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Rynek biurowy: W ciągu ostatnich trzech lat na rynku widoczny jest spadek wolumenu nowej podaży. Pomimo rozpoczęcia budowy w tym czasie pojedynczych biurowców, ogólna skala realizowanych projektów nadal pozostaje na niskim poziomie. Przykładowo w Warszawie obecnie w budowie znajduje się ok. 215 000 m2, czyli niemal tyle ile w miastach regionalnych. Na największych rynkach poza stolicą aktywność deweloperska wynosi około 210 000 m2, w porównaniu do 850 000 m2 sprzed pandemii, wskazała head of research, Cushman & Wakefield Ewa Derlatka-Chilewicz.

Rynek biurowy: Na 7 głównych rynkach biurowych w Polsce działa ok. 200 biur flex (coworkingowych), wynika z raportu „Colliers Flex Guide’24”. Ich łączna powierzchnia wynosi obecnie ponad 400 tys. m2. Aktualne ceny najmu powierzchni flex rozpoczynają się od 575 zł miesięcznie we Wrocławiu aż po 1250 zł w Trójmieście w przypadku korzystania z oferty „hot desking”, czyli biura w otwartej przestrzeni, współdzielonej przez firmy i osoby prywatne. W samej Warszawie widełki cenowe za dostęp do takiego biura kształtują się na poziomie 700 zł miesięcznie poza centrum po 1000 zł miesięcznie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

Rynek mieszkaniowy: Lipiec był drugim z rzędu miesiącem spadku średniej ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie. Taniej było też w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zaś w pozostałych największych miastach ceny używanych mieszkań utrzymały poziom z poprzedniego miesiąca, wynika z danych portalu GetHome.pl. „Po raz pierwszy w tym roku w żadnym z największych miast nie wzrosła średnia cena metra kwadratowego mieszkań dostępnych na rynku wtórnym. Po raz ostatni z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w grudniu 2022 r., czyli w okresie głębokiej zapaści na rynku kredytów hipotecznych” – powiedział ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

Rynek biurowy: W I połowie 2024 r. aktywność najemców utrzymała się na poziomie zbliżonym do wyników z początku roku. Najemcy wynajęli w Warszawie łącznie ok. 316 400 m2, wynika z danych JLL. Odnotowano rosnący udział renegocjacji w całkowitym wolumenie transakcyjnym, w samym drugim kwartale stanowiły one 63%. Na koniec czerwca br. w budowie było ok. 266 000 m2 powierzchni biurowej, co potwierdza stabilność na rynku.

Rynek inwestycyjny nieruchomości: W I połowie 2024 roku wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości wyniosła ponad 1,65 mld euro, co stanowi wzrost o 86,5% r/r. W ramach ponad 50 zawartych umów, rynek zbliżył się do osiągnięcia 85% łączonego wolumenu inwestycji z całego ubiegłego roku. Autorzy raportu z Savills zwracają uwagę, że rynkowi gracze chętnie inwestowali w sektorze biurowym, a w orbicie ich zainteresowań znalazły się również budynki w miastach regionalnych. „Oczekujemy, że aktywność inwestycyjna na polskim rynku będzie rosła w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Spodziewamy się, że obniżenie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny może wpłynąć na poprawę nastrojów inwestorów i zwiększyć aktywność na rynku. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla kapitału z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Czech i krajów bałtyckich. Postrzeganie przez inwestorów rynku nad Wisłą nie zmieniło się, wciąż patrzą na Polskę jak na dojrzały, rozwinięty i stabilny rynek, na którym inwestowanie wciąż jest opłacalne” – powiedział head of investment, Savills Polska Mark Richardson.

Rynek mieszkaniowy: W II kwartale 2024 roku popyt na nowe mieszkania w stolicy spadł. Sprzedane zostały 2623 lokale, o 40,7% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku, wynika z nowego raportu CBRE i redNet Property Group. To przede wszystkim efekt wygaszenia rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” i przedłużającego się oczekiwania na kolejny. Mimo to ofertowe ceny mieszkań dalej rosną. Przeciętny koszt lokalu z rynku pierwotnego na koniec II kwartału br. wyniósł 17 806 zł/m2, o ponad 16% więcej niż rok temu. W najbliższych miesiącach prawdopodobny jest dalszy wzrost cen, ale jego tempo będzie niższe.

Rynek magazynowy: Po dwóch rekordowych latach 2021-2022 i znacznych spadkach w minionym roku wraca zainteresowanie wynajmem magazynów w Polsce. Dane popytowe za I półrocze 2024 wskazują na wzrost o 24% w skali roku, wynika z danych CBRE. Stabilizuje się podaż nowej powierzchni magazynowej, której obecnie na rynku jest ponad 32,8 mln m2, a więc o 9% więcej niż w tym samym okresie rok temu.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Unibep: Portfel zamówień Grupy do realizacji od III kw. 2024 r. wynosi 3,7 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r, podała spółka.

Unibep: Odnotował 3,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2024 r. wobec 9,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Unibep: Marcin Hutyra złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, dyrektora generalnego Unibepu, z powodów osobistych, podała spółka.

Resi4Rent: Chce w ciągu roku powiększyć o ponad 50% swoje portfolio liczące z początkiem 2024 roku ponad 4100 lokali, poinformował prezes Sławomir Imianowski.

Polwax: Podjął decyzję o zakończeniu przeglądu dostępnych opcji w zakresie finansowania działalności w wyniku którego spółce udało się pozyskać strategicznego inwestora – Mostostal Zabrze, który objął 30,8 mln walorów, dokapitalizowując spółkę kwota 30,8 mln zł, podała spółka. Umożliwiło to przyznanie przez ING limitu kredytowego w zakresie obejmującym kredyt obrotowy w rachunku bankowym do maksymalnej wysokości 60 mln zł

KONTRAKTY I REALIZACJE

PERN: Uruchomił postępowanie przetargowe na zaprojektowanie dwóch nowych zbiorników na produkty naftowe w bazach paliw w Koluszkach i Kawicach, o pojemności 33 tys. m3 każdy, podała spółka.

Elektrotim: Oferta Elektrotimu o wartości 19,15 mln zł netto (23,55 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), podała spółka. Kontrakt dotyczy realizacji zadania ‎‎pn.”Rozbudowa i modernizacja rozdzielni 220 kV w stacji 400/220/110 kV Pątnów – Etap 1″.

Expo Osaka: Konsorcjum firm Nagashima Co., Ltd., JSC Corporation i Finasi SPI JV Turnkey Projects Contracting – FZCO rozpoczęło budowę Pawilonu Polski na Expo 2025 w Osace, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Budynek zostanie ukończona zgodnie z terminem, czyli w lutym 2025 r., podkreślono.

Mirbud: Oferta konsorcjum Kobylarni – spółki zależnej Mirbudu (lider) – i Mirbudu (partner), warta 177,35 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na budowę obwodnicy Kartuz, podała spółka. Kontrakt dotyczy realizacji zadania ‎‎pn. „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”

Makrum: Projprzem Budownictwo – spółka zależna PJP Makrum – podpisał umowę ze spółką Tarczyński na budowę budynku B5 o wartości 45,5 mln zł netto, podał PJP Makrum. Termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia to 30 czerwca 2025 r.

Erbud: IKR GmbH – spółka zależna Erbudu – podpisała umowę na roboty budowlane o wartości 28,95 mln euro (124,26 mln zł) netto z Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, podał Erbud. Przedmiotem kontraktu jest budowa rurociągów, izolacji, zakup materiałów, rusztowań dla zakładu produkcyjnego i budynku I804. w Minden (Niemcy). Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 16 września 2024 r., a jej zakończenie – na 31 lipca 2025 r.

Mostostal Warszawa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Wrocław wybrała ofertę Mostostalu Warszawa, o wartości prawie 306 mln zł, jako najkorzystniejszą w postępowaniu w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Niemcza- Ząbkowice Śląskie o długości ok. 7,9 km, podała GDDKiA. Oferta wybrana przez komisję przetargową jest drugą co do wysokości spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców. Pierwsza oferta została odrzucona ze względu na nieprawidłowo wniesione wadium. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych planowane jest podpisanie umowę z wykonawcą we wrześniu br., podano także.

Unibep: Konsorcjum z udziałem Unibepu (lider) i Tytan Systemy Bezpieczeństwa zawarło umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie na opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji oraz roboty budowlano-montażowe taktycznego centrum szkolenia DZSW w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie Czarna Białostocka, podała spółka. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 89,8 mln zł brutto, tj. ok. 73 mln zł netto, z czego wynagrodzenie przypadające Unibepowi stanowi kwota ok. 46,2 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w dniu podpisania umowy, a zakończenie w III kwartale 2025 r.

Dom Development: Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży nową inwestycję – Osiedle Warszawska w Gdańsku Ujeścisko, która powstanie przy ulicy o tej samej nazwie, podała spółka. W ramach I etapu w ofercie pojawiły się 102 mieszkania z terminem odbioru w IV kwartale 2026 roku.

Unibep: Oferta Unibepu, warta ok. 78 mln zł netto (ok. 95,9 mln zł brutto), została wybrana jako ‎najkorzystniejsza‎ w postępowaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej „Ekoterm” z siedzibą w Żywcu, podała spółka. Postępowanie dotyczy realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa kotłowni Rejonowej 'Pod Grapą’ dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem” w województwie śląskim. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano w III kwartale 2024 r., a zakończenie w I kwartale 2026 r.

Obwodnice małych miejscowości: Wójt gminy Nowa Wieś Wielka otrzymał wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 25. To jedna z sześciu inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic (PB100) w woj. kujawsko-pomorskim. Oprócz obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25 będą to obwodnice Brześcia Kujawskiego (DK62), Kowalewa Pomorskiego (DK15), Kruszwicy (DK62), Lipna (DK67) i Strzelna (DK15/25). Przed trzema laty podpisaliśmy umowy z wykonawcami Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla wszystkich tych zadań.

Trilux: Producent oświetlenia LED zakończył testy linii produkcyjnej w swojej pierwszej w Polsce fabryce w Świdniku. Oficjalne otwarcie zakładu zapowiedziano na wrzesień 2024 roku. Trilux do swojego zakładu w Świdniku skompletował już kadrę zarządczą i część pracowników linii produkcyjnych. Natomiast rekrutacje na stanowiska związane z produkcją nadal trwają. W fabryce docelowo znajdzie zatrudnienie 250 osób, głównie w produkcji, logistyce oraz R&D.

Obwodnica Siedlec: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępniła pierwszy z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Chodzi o trasę od węzła Siedlce Zachód do węzła Siedlce Południe, będącej częścią przyszłej południowej autostradowej obwodnicy miasta. Wkrótce kierowcy będą mogli korzystać z kolejnego odcinka autostrady A2, pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki. Wykonawca złożył już wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i prowadzi ostatnie prace wykończeniowe.

Develia: Uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku City, który stanowi III etap osiedla Bemosphere na warszawskim Chrzanowie i rozpoczęła przekazywanie kluczy mieszkańcom. Obejmuje on 87 mieszkań i siedem lokali usługowych. Dużym atutem inwestycji jest lokalizacja tuż obok powstającej stacji II linii metra – Chrzanów. Generalnym wykonawcą III etapu projektu Bemosphere jest Develia Construction.

ING BSK: Bank udostępnił ofertę specjalną kredytu hipotecznego na modernizację nieruchomości. Kredyt hipoteczny na energooszczędną modernizację nieruchomości może być przeznaczony na: nabycie i remont/modernizację domu lub lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym – oferta dla potencjalnych i obecnych klientów ING; remont/modernizację domu lub lokalu mieszkalnego – dla klientów ING, którzy mają w już w banku kredyt lub pożyczkę hipoteczną na modernizowaną nieruchomość. Minimalna kwota kredytu wynosi 70 000 zł, a maksymalna 2 000 000 zł. Przedmiot kredytowania musi być jednocześnie przedmiotem zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Panattoni: Zakończył budowę siódmego etapu projektu BTS dla K-FLEX w Uniejowie. Kampus globalnego lidera w produkcji elastycznych materiałów izolacyjnych i akustycznych powiększył się tym samym o kolejne 20 000 m2, osiągając powierzchnię 120 000 m2.

Spravia: Wybuduje w Krakowie osiedle Kołłątajówka. W niewielkim, dwuczęściowym budynku – pomiędzy ulicami Banacha i Kuźnicy Kołłątajowskiej – znajdzie się 109 mieszkań 2- i 3-pokojowych o powierzchni od 32 do 65 m2. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2026 roku. Ceny mieszkań zaczynają się od 11 500 zł/m2.

Droga S6 do elektrowni jądrowej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” zlokalizowanej w gminie Choczewo. Droga projektowana jest po całkowicie nowym śladzie i będzie łączyć aktualnie budowaną S6 z elektrownią. W przypadku odcinka od Lubiatowa do DW213 wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację prac (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca). Umowę GDDKiA planuje podpisać w I kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w II kwartale 2028 r. Z kolei wykonawca trasy od drogi wojewódzkiej nr 213 do S6 będzie miał 22 miesiące na realizację prac (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca). Umowę Dyrekcja planuje podpisać w I kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w III kwartale 2028 r.

Netto: W czwartek, 8 sierpnia, sieć otworzyła 2 nowe sklepy – w Borzęcinie Małym, w powiecie warszawskim zachodnim oraz w Jeziorkach Południowych na południowych obrzeżach Warszawy. Sklep przy ulicy Karczunkowskiej w Jeziorkach Południowych ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą 850 m2, a w Borzęcinie Małym to ponad 915 m2. Budynki sklepów zostały wyposażone w pompy ciepła oraz są przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych, co wpłynie na redukcję emisji CO2 w ramach operacji własnych sieci Netto.

Panattoni: Pozyskał finansowanie na budowę nowego obiektu – Panattoni Park Bieruń I. Kredytu w wysokości 10,5 mln euro udzielił Alior Bank. Inwestycja o powierzchni prawie 20 000 m2 zostanie ukończona w lutym 2025 roku.

PKB Inwest Budowa: Spółka rusza z kolejną inwestycją. Tym razem zrealizuje nowoczesny park handlowy w Nowej Rudzie. Rozpoczęcie budowy planowane jest jesienią br. To czwarty projekt spółki realizowany w tym roku. Obiekt handlowo-usługowy, którego format dostosowany zostanie do wygodnych, codziennych zakupów, powstanie w Nowej Rudzie przy ul. Pułkownika Józefa Sokoła.

S17: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi S17 na odcinku Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. Odcinek ten będzie miał ok. 12 km. Planowana trasa omija Zamość po północno-wschodniej stronie. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843 zaplanowano węzeł Zamość Północ. Następnie droga przetnie istniejącą linię kolejową w okolicach miejscowości Reforma. Odcinek kończyć będzie się w okolicach Kolonii Jarosławiec, przed węzłem Zamość Wschód.

