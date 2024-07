Miejscem najbardziej kojarzonym z usługą cashback jest sieć sklepów Żabka (33%), wynika z najnowszych wyników badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Z usługi wypłaty gotówki przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy można skorzystać w ponad 279 tys. placówek handlowych w całej Polsce.

„Cieszymy się, że coraz więcej osób wie o usłudze cashback, a korzystanie z niej istotnie nasila się podczas wakacji w kraju. Uważamy, że każdy konsument powinien mieć dostęp do różnych metod płatności bezgotówkowych i w razie potrzeby – również do gotówki, po to, aby płacić tak, jak się lubi. Dzięki wysiłkom i staraniom całej branży, zwiększamy świadomość społeczną w tym temacie i rozszerzamy dostępność metod płatności. Dziękujemy partnerom detalicznym, którzy włączyli się do tegorocznej akcji edukacyjnej, uważając cashback za dodatkową wartość dla swoich klientów, czyli sklepom sieci Carrefour, Gzella, Netto, Sokołów, Empik, a także stacjom benzynowym Moya” – powiedziała dyrektorka obszaru marketingu i produktów Fundacji Polska Bezgotówkowa Anna Spychalska-Grzeszek, cytowana w komunikacie.

Z wyników badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że miejscem najbardziej kojarzonym z usługą cashback jest sieć sklepów Żabka (33%). Na kolejnych miejscach znalazły się stacje benzynowe (23%) oraz Empik (18%).

Badania Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazują, że blisko połowa Polaków skorzystała już z usługi cashback i wypłaciła gotówkę ze sklepowej kasy. A 7 na 10 Polaków przyznało, że słyszało o takim rozwiązaniu. Z cashback można skorzystać w punktach oznaczonych znakami Mastercard – Płać Kartą i Wypłacaj oraz VISA Cash Back.

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się upowszechnieniem i promocją obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i związków wyznaniowych, a także podnoszeniem wiedzy obywateli na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego, jego bezpieczeństwa i zasad ekonomii.

Źródło: ISBnews