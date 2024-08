Dom Development nie odczuwa ochłodzenia na rynku mieszkaniowym i „wierzy w popyt”, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Co do polityki mieszkaniowej – spółka jako najważniejsze wskazuje przerwanie niepewności związanej z „Kredytem 0%”.

„Statystyki mówią, że I półrocze stało pod znakiem ochłodzenia popytu. Na pewno wpłynęło na to zamieszanie wokół kredytu 'na start’. Agonia tego kredytu właśnie wydaje się dokonywać, trwała jakiś czas” – powiedział Szanajca podczas konferencji prasowej.

„Wydaje się, że najważniejsze jest, żeby jak najszybciej zerwać z niepewnością, bo proszę sobie wyobrazić, ile osób wstrzymuje się z zakupem mieszkania, bo a nuż będą mogli wziąć kredyt z oprocentowaniem 0%. […] Wydaje mi się, że sama niepewność jest gorsza niż to, że tego kredytu pewnie nie będzie” – dodał prezes.

Wcześniej wskazał, że spółki ten program „nigdy bardzo nie interesował”, a zdolność kredytowa klientów podnosi się niezależnie od niego.

„Nie zgadzamy się z resztą rynku, […] że mamy do czynienia ze sporym ochłodzeniem popytu. […] Wierzymy w popyt na rynku, obserwując to, co dzieje się w naszych biurach sprzedażowych. […] Popyt jest mocny i nie widzimy czynników, które miałyby ten popyt w najbliższym czasie osłabić lub zatrzymać” – podkreślił.

W komentarzu do wyników za I półrocze spółka podała, że w tym okresie umocniła swoją wiodącą pozycję na rynku mieszkaniowym w Polsce, sprzedając 1 954 lokale netto, o 6% więcej r/r. W tym czasie grupa przekazała nabywcom 1 637 lokali wobec 1 998 przed rokiem. Mimo niższego wolumenu przekazań, przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze tego roku były o 7% wyższe r/r i wyniosły 1,37 mld zł. Wypracowany w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku zysk netto wzrósł o 4% r/r do ponad 231 mln zł. W samym II kwartale przychody Grupy Dom Development sięgnęły 664 mln zł, a zysk netto prawie 94 mln zł, co w obu przypadkach oznacza wzrost o 47% r/r.

Zarząd spodziewa się rekordowego wolumenu przekazań lokali w całym 2024 roku, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w wynikach Grupy za ten okres, podano także.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews