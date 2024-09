Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 23-27 września 2024 roku.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

GMO: Sejm znowelizował ustawę o paszach, przesuwając termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na 2030 r.

Rzepak: Na rynku rzepaku po wyraźnym spadku na przełomie lipca i sierpnia ceny stopniowo odrabiają straty, podał Bank Pekao. Podczas analizowanej sesji 23 września na giełdzie Euronext dwa najbliższe kontrakty (listopad 2024 oraz luty 2025) były droższe o 5% niż jeszcze miesiąc wcześniej. Pomimo trendu wzrostowego notowania pozostały wyraźnie poniżej lokalnego maksimum z lipca br. Ceny nieco przewyższały jednak poziom z analogicznego okresu roku poprzedniego 4%, co pozytywnie wyróżniało rzepak na tle pszenicy i kukurydzy.

Pszenica: Na europejski rynek pszenicy wrócił trend wzrostowy. Pod koniec sierpnia ceny osiągnęły lokalne minimum i w kolejnych tygodniach odbiły, oceniają analitycy Banku Pekao. Podczas sesji z 23 września na giełdzie Euronext poziom notowań kontraktu z dostawą na grudzień br był wyższy o 7% w porównaniu do ww „dołka” oraz wyższy o 2% niż przed miesiącem. W nieco szybszym tempie drożał kontrakt na marzec 2025 (+4% m/m oraz +8% vs lokalne minimum). Pomimo odbicia notowania po zostały wyraźnie poniżej tegorocznego maksimum z końca maja oraz poniżej poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przetwory domowe: Choć odsetek osób preferujących własnoręcznie zrobione dżemy i nalewki spadł w stosunku do ub.r. to 73,6% badanych twierdzi, że woli domowe specjały od tych kupionych, a 2,4% deklaruje, że w ogóle nie lubi przetworów, wynika z Barometru Providenta. W tym roku słoiki zostaną przygotowane w co najmniej 78,3% polskich domów, a ten odsetek może jeszcze wzrosnąć, bo 14,4% respondentów nie jest jeszcze zdecydowanych. W polskich domach najczęściej przygotowujemy ogórki kiszone – wskazało tak 82,5% badanych, owocowe dżemy i konfitury – 68,2% respondentów oraz soki i syropy – niewiele ponad połowa Polaków. Na czwartym miejscu znalazły się grzyby marynowane – 43%. Najczęściej przetwory przygotowujemy z warzyw i owoców z własnego ogrodu (58%) oraz kupionych w sklepie, na bazarze, czy targowisku (44,7%).

Eksport jabłek do Jordanii: Polska gotowa jest do zwiększania wolumenu oraz poszerzenia asortymentu eksportowanych produktów na rynek Jordanii, zapowiedział sekretarz stanu Stefan Krajewski podczas seminarium branżowego z udziałem polskich eksporterów i jordańskich importerów jabłek. „Polska jest liczącym się w Unii Europejskiej i na świecie producentem i eksporterem produktów rolno-spożywczych, dlatego cieszy nas sukcesywnie rosnący poziom eksportu polskich jabłek na rynek jordański” – dodał. Jordańscy importerzy potwierdzili chęć wzmacniania bilateralnych relacji handlowych z polskimi kontrahentami i poinformowali o zainteresowaniu zwiększeniem poziomu importu produktów rolno-spożywczych z Polski. W 2023 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych do Jordanii wyniosła blisko 40 mln euro, a towarami eksportowanymi były: jabłka, gruszki i pigwy, świeże sery i twarogi, mleko i śmietana oraz chleb, bułki i pieczywo cukiernicze. Od stycznia do lipca 2024 r. wartość eksportu do Jordanii wyniosła ponad 18 mln euro.

Produkcja piwa: Otrzymanego ze słodu spadła o 2,3% r/r do 3,33 mln hl w sierpniu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano spadek produkcji piwa o 0,2% r/r do 24,82 mln hl.

Produkcja wódki czystej: (w przeliczeniu na 100%) wzrosła o 6,1% r/r do 77,42 tys. hl w sierpniu, a w okresie styczeń-sierpień br. odnotowano spadek produkcji wódki o 2,5% r/r do 493,74 tys. hl.

Produkcja piwa bezalkoholowego: Wzrosła o 63,5% r/r do 315,58 tys. hl w sierpniu br. W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost produkcji piwa bezalkoholowego o 9,4% r/r do 2,02 mln hl, podał też GUS.

Produkcja win owocowych: Wzrosła o 60,4% r/r do 48,65 tys. hl w sierpniu br. W okresie 8 miesięcy br. odnotowano wzrost produkcji win o 7,5% r/r do 372,9 tys. hl.

Ubój: Produkcja produktów uboju bydła i cieląt spadła o 8,8% r/r do 121 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Mięso: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego spadła o 6,1% r/r do 385 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja mięsa wieprzowego zwiększyła się o 7,7% r/r do 1,12 mln ton, a drobiowego – wzrosła o 3,7% r/r do 2,25 mln ton.

Nabiał: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 15,2% r/r do 134 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja masła zmniejszyła się o 3,7% r/r do 172 tys. ton; serów świeżych – wzrosła o 7% r/r do 367 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – o 5,9% do 271 tys. ton.

Pieczywo: Produkcja pieczywa świeżego spadła o 1,1% r/r do 702 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja pieczywa pszennego zwiększyła się o 2,4% r/r do 336 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej spadła o 0,8% r/r i wyniosła 320 tys. ton.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru wzrosła o 49,3% r/r do 355 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła o 0,9% r/r i wyniosła 322 tys. ton.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Handel a rozwój AI: Swoje przetrwanie na rynku uzależnia od rozwoju sztucznej inteligencji uzależnia 19% polskich przedsiębiorstw z branż FMCG, retail, e-commerce oraz fashion&beauty, wynika z raportu przygotowanego przez K+Research na zlecenie firmy logistyki kontraktowej ID Logistics.

Fast foody: Ruch (footfall ) w badanych pizzeriach zmniejszył się o 10,3% r/r od czerwca do sierpnia br., a w lokalach oferujących kanapki i dania z kurczaka nastąpił spadek o 3,2% r/r, wynika z raportu Proxi.cloud i UCE Research. W obu rodzajach placówek ubyło klientów o odpowiednio 11,4% i 1,7%.

Sojusz zakupowy: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w odpowiedzi na wniosek sieci handlowych Auchan Polska i Intermarché wydał zgodę na koncentrację i utworzenie długotrwałego sojuszu zakupowego. W następstwie tej decyzji obie firmy powołają do życia nowy podmiot, którego zadaniem od dnia zarejestrowania będzie reprezentowanie obu sieci w rozmowach z kontrahentami, podały spółki we wspólnym komunikacie.

Sprzedaż detaliczna: Sierpniowa słabsza od oczekiwań sprzedaż detaliczna pokazała, że konsumenci odkładają w czasie mniej pilne zakupy, a skłonność do oszczędzania pozostaje podwyższona, oceniają ekonomiści.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej: Spadł (ceny bieżące) do 8% w sierpniu br. z 8,2% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 0,7% r/r.

Sprzedaż detaliczna: Wzrosła (w cenach stałych) o 2,6% r/r w sierpniu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1,1%.

System kaucyjny: Grupa Comp, jako integrator rozwiązań systemu kaucyjnego, wesprze detalistów, a także sieci sklepów poprzez nowe narzędzie technologiczne przeznaczone do kompleksowej obsługi systemu kaucyjnego, który w Polsce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Dermokosmetyki: Rok 2023 pokazał, że w obliczu rosnących cen nie oszczędzamy na zdrowiu, w tym na zakupie dermokosmetyków. Chociaż liczba sprzedanych opakowań nie wzrosła istotnie, to wartość sprzedaży zwiększyła się o blisko 14% r/r, przekraczając barierę 3 mld zł (sprzedaż apteczna i pozaapteczna łącznie), wynika z raportu PMR. Duży udział w tak wysokim wzroście rynku miała inflacja. Dodatkowo czynnikiem pozytywnie wpływającym na sprzedaż dermokosmetyków jest popularyzacja zdrowego trybu życia, w tym holistycznego podejścia obejmującego dbanie o zdrowie i ciało. Rozwojowi sprzedaży dermokosmetyków sprzyjają także trendy demograficzne (starzenie się społeczeństwa), epidemiologiczne np. potencjalny wzrost występowania alergii skórnych czy też inne czynniki takie jak coraz wyższe tempo życia, stres itp. wywołujące różnego rodzaju problemy skórne.

Handel opiniami w internecie: 95% internautów przed zakupem sprawdza recenzje, to niektóre e-sklepy sięgają po nieuczciwe praktyki. Jak wynika z danych TrustMate, blisko dwa tysięcy sklepów online w Polsce kupuje fikcyjne recenzje. Proceder ma miejsce, pomimo że kary za takie praktyki sięgają do 10% obrotu e-sklepów.

ROZWÓJ BIZNESU

Grupa Makarony Polskie: Widzi dobre trendy w II poł. 2024 r., rozwija eksport i rozpoznaje możliwości akwizycyjne, poinformował prezes Zenon Daniłowski.

Makarony Polskie: Odnotowały 8,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 10,65 mln zł wobec 11,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,12 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 93,15 mln zł rok wcześniej.

Mex Polska: Ogłosiła strategię na 2024-2028, w której będzie koncentrować się na umacnianiu pozycji rynkowej i intensyfikację działań w kluczowych lokalizacjach, jakimi są duże, dochodowe miasta Polski, podała spółka. Spółka będzie rozwijać portfolio, także o nowe marki, i zakłada otwieranie ok. 6 nowych wysokomarżowych lokali rocznie. Zamiarem Grupy jest osiąganie dwucyfrowego wzrostu zysku EBITDA r/r, wypłata dywidendy oraz rozwój także poprzez akwizycje. Spółka nie przewiduje obecnie emisji akcji czy obligacji.

Pepco Group: Spodziewa się uzyskania co najmniej 900 mln euro bazowego zysku EBITDA, przy ponad 6 mld euro przychodów w roku obrotowym 2024 (trwającym do końca września 2024), podała spółka. Wcześniej zakładała wypracowanie ok. 900 mln euro EBITDA w tym ujęciu.

Mex Polska: Odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

InPost: dysponował ponad 78 tys. punktów out-of-home, w tym blisko 43 tys. urządzeń Paczkomat i prawie 35 tys. punktów PUDO na 9 europejskich rynkach wg stanu na koniec sierpnia. W Wielkiej Brytanii sieć InPost przekroczyła 8 tys. maszyn Paczkomat, a we Francji 6 tys., podała spółka.

Goodspeed: Uruchomił Foodango.pl – nowy marketplace dla producentów cateringów dietetycznych, podała spółka. Platforma i porównywarka cenowa umożliwia klientom wybór posiłków spośród 400 diet pudełkowych.

Hortimex: Azelis Poland złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Hortimex, podał Urząd.

Miraculum: Rada nadzorcza Miraculum odwołała z dniem 24 września Sławomira Ziemskiego z funkcji prezesa zarządu oraz Jarosława Zygmunta z funkcji członka zarządu, podała spółka. Jednocześnie RN powołała Radosława Celińskiego na stanowisko członka zarządu oraz delegowała Marka Kamolę do pełnienia funkcji członka zarządu na okres 3 miesięcy.

Grupa Żabka: Dąży do osiągnięcia wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży porównywalnej LFL (7,5-9,0%) oraz uruchomienie ok. 1 100 sklepów w samym 2024 r., podała spółka.

Grupa Żabka: Ogłosiła plan przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) bez emisji nowych akcji oraz plan debiutu na GPW, podała spółka. CVC zadeklarowało, że po IPO pozostanie akcjonariuszem spółki.

ERLI: Polska platforma e-commerce ogłosiła przekroczenie progu 2 mln pobrań swojej aplikacji mobilnej. To efekt rosnącej popularności zakupów online, ale też szeregu funkcjonalności i korzyści wynikających z jej użytkowania, podkreślono.

drogeria dm: Otworzyła dwa swoje sklepy: debiutujący w stolicy sklep w Centrum Łopuszańska 22 oraz drugi w Opolu, przy ul. Budowlanych 48c. Jeszcze w tym roku kolejny sklep sieci pojawi się w stolicy – w CH Targówek.

Pepco Group: W tym roku sieć sklepów Pepco wsparła 225 projektów zrealizowanych w Polsce, Rumunii, Bułgarii oraz we Włoszech, przekazując łącznie ponad 1 mln zł na realizację wyjątkowych inicjatyw na rzecz dzieci. Pepcolandia to coroczny program grantowy, który realizowany jest od 2018 roku. Inicjatywa daje firmie możliwość angażowania swoich pracowników we wspieranie lokalnych organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży.

PRODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Aldi: Planuje przyrost o 96 nowych lokalizacji instalacji fotowoltaicznych do końca br., by zwiększyć ich liczbę do 207, podała firma. Ponadto planuje wyposażenie 45 obiektów w instalacje odzysku ciepła do końca roku.

Produkcja żywności i ESG: Dla 78,1% Polaków ważne jest, czy producent żywności prowadzi swoją działalność z poszanowaniem ludzi i środowiska, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie grupy spółek Danone. Według badania „Zrównoważony rozwój produkcji żywności”, dla 69% badanych istotne są również kwestie środowiskowe przy podejmowaniu decyzji zakupowych, zaś 60,3% Polaków uważa, że firmy, które dbają o środowisko oferują dzięki temu zdrowsze produkty.

Indeks postrzegania ESG: Pozytywnie oceniane sektory pod kątem ESG (Environmental, Social, Governance) oraz zrównoważonego rozwoju przez ponad połowę badanych to sektor rolnictwa, ochrony zdrowia i farmaceutyczny, sprzedaży hurtowej oraz FMCG, zaś na pierwszych miejscach wśród najlepiej ocenionych przedsiębiorstw znalazł się Rossmann i Allegro, wynika z badania Navigator Business Consulting. W badaniu najsłabiej wypadły sektory wydobywczy oraz naftowy i gazowy, podano.

Lidl: Dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku w oparciu o nowe ambitne cele klimatyczne w łańcuchu dostaw. W ten sposób firma po raz kolejny znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w zrównoważone praktyki biznesowe i ochronę klimatu w ramach międzynarodowej strategii CSR. Lidl odnotował już redukcję emisji gazów cieplarnianych o 52% we wszystkich krajach, w których jest obecny w porównaniu z 2019 rokiem.

SPAR: Sieć we współpracy z Caritas Polska prowadziła w sklepach własnych zbiórki produktów potrzebnych na terenach zniszczonych przez powódź. Zebrano przede wszystkim: wodę butelkowaną, artykuły higieniczne, środki chemiczne i żywność w puszkach. Zostaną one przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska. Ponadto firma wysyła tira (30 palet) wody butelkowanej do Starostwa Powiatowego w Nysie.

Biedronka: W ramach tegorocznej edycji realizowanego przez sieć od 18 lat programu „Razem zadbajmy o zdrowie” przebadano ponad 37,5 tys. pracowników – o 4,5 tys. więcej niż w ub.r. Firma umożliwiła pracownikom przeprowadzenie specjalistycznych badań krwi o wartości ponad 600 zł, m.in. sprawdzających markery nowotworowe – inne dla kobiet, inne dla mężczyzn. Ponad 17 tys. voucherów pracownicy Biedronki wykupili też dla swoich najbliższych, bo w tegorocznej edycji programu pracodawca umożliwił dodatkowo zakup 13 pakietów badań dla rodzin w preferencyjnej cenie.

Kaufland: Sieć ruszyła z drugą edycją kampanii #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój skierowaną do pracowników, którzy pragną stać się ambasadorem zrównoważonego rozwoju firmy i wzmocnić jej działalność w obszarze ESG. W tym roku akcję zorganizowano w formie konkursu z atrakcyjnymi nagrodami.

Glovo: Ruszyła druga edycja programu Glovo+, który ma na celu poprawę satysfakcji i zarobków kurierów świadczących usługi dla Glovo. Program obejmuje wszystkich kurierów z 12 największych miast w Polsce. 70% kurierów ocenia ten program jako motywujący. W drugiej edycji Glovo+, która trwa do 31 października, kurierzy otrzymają dodatkowe benefity dostępne na czterech poziomach, uzależnionych od liczby zrealizowanych dostaw. W pakiecie nagród można znaleźć zarówno zniżki, nagrody rzeczowe, jak też premie finansowe do 860 zł.

Danone: Do procesu certyfikacji B Corp zostały dopuszczone kolejne spółki Danone, w tym Nutricia i Żywiec Zdrój, zaś spółka Danone, która ma B Corp od początku 2022 roku, zmierza w stronę recertyfikacji, poinoformowała kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju grupy spółek Danone Paulina Kaczmarek. W raporcie ESG grupy spółek Danone podano, że pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją, wartość dodana dla polskiej gospodarki w 2022 r. była wyższa niż osiągnięta w roku 2020 (3,57 mld zł) i wyniosła 3,6 mld zł. Na projekty społeczne w ciągu ostatnich 20 lat przeznaczono ponad 111 mln zł. W latach 2020-2023, grupa spółek Danone w Polsce obniżyła emisje gazów cieplarnianych o 39%.

Tchibo: Do końca 2027 roku wszystkie opakowania kaw Tchibo mają nadawać się do recyklingu, zaś w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) cel ten ma zostać osiągnięty do końca 2025 roku, zadeklarowała firma w opublikowanym raporcie ESG, podkreślając znaczenie zrównoważonych działań w tej dziedzinie. W dokumencie, w którym podsumowano działania w latach 2022-2023, zdefiniowano także nowe cele, będące odpowiedzią na zmieniające się wyzwania środowiskowe i społeczne. Firma zobowiązała się m.in. do zmniejszenia zużycia energii o 10% do 2030 roku wobec poziomu z 2018 r. Do 2030 r. Tchibo planuje też ograniczyć emisje dwutlenku węgla w zakresie 1 i 2 łącznie o 51%, zaś w zakresie 3, obejmującym cały łańcuch dostaw o 42%, w stosunku do 2018 r. Firma dąży też do tego, by do 2027 roku wszystkie oferowane przez nią kawy pochodziły z odpowiedzialnych źródeł.

Grupa Muszkieterów: Wybrała sześciu dostawców usług elektromobilnych, którzy wesprą właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché w budowie bądź obsłudze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacje zlokalizowane przy sklepach Intermarché i Bricomarché zapewnią wygodę klientom umożliwiając im ładowanie pojazdów podczas zakupów. W najbliższym czasie zostaną zainstalowane stacje, zarówno w dużych miastach, takich jak Poznań czy Gdańsk, jak i w mniejszych miejscowościach na terenie całego kraju.

Biedronka: Zorganizuje Tydzień Głośnego Czytania, który po raz czwarty ma przygotować klientów sieci do Światowego Dnia Głośnego Czytania, przypadający na 29. września. W tym roku od 23 do 30 września, podczas zakupów, klienci Biedronki będą mogli usłyszeć fragmenty zwycięskiej książki 10. edycji konkursu „Piórko 2024. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” – „Moje czarne szczęście”. W 2023 roku w sklepach Biedronki sprzedano ponad 12 mln sztuk książek, z czego prawie 8 mln to książki dla dzieci i młodzieży.

Lidl: Od początku klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w południowej części Polski, Lidl Polska wraz ze swoimi klientami przekazał ponad 375 ton towarów dla mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem. Sieć rozesłała potrzebującym pomoc o łącznej wartości 1,2 mln zł i nie zaprzestaje działań. W poniedziałek, 23 września, we wszystkich sklepach uruchomiono donacje elektroniczne na rzecz powodzian. Klienci sieci chcący wesprzeć potrzebujących, którzy doświadczyli skutków powodzi, przy zakupach za min. 50 złotych, mogą przekazać datek za pośrednictwem terminali płatniczych. Po zatwierdzeniu chęci przekazania datku, do wyboru będą trzy kwoty donacji: 5, 10 i 20 zł. Informacja o darowiźnie oraz jej wysokości zostanie wydrukowana na oddzielnym wydruku, wydanym klientowi wraz z paragonem. Całość kwoty donacji trafi na konto WOŚP, wspierając cel pomocy w obliczu powodzi. Dodatkowo Lidl Polska oferuje także specjalny 5-proc. rabat w aplikacji Lidl Plus, obowiązujący w 25 sklepach sieci, zlokalizowanych na terenach powodziowych. Jednorazowy kupon zniżkowy na zakupy o wartości od 10 zł do 500 zł obejmie grupę blisko 280 tys. klientów Lidla, mających przypisany w aplikacji jako ulubiony jeden ze wspomnianych 25 sklepów. Akcja rabatowa trwa od od 21 września do 28 września 2024. We wszystkich sklepach Lidl trwają także zbiórki artykułów dla mieszkańców terenów dotkniętych powodzią. Zbierana jest przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz woda pitna. W sklepach zostały wydzielone specjalne kosze, do których można oddawać produkty. Partnerami zbiórki są Caritas Polska i Federacja Polskich Banków Żywności.

Primavera Parfum: Brytyjska marka Vitabiotics, oferująca witaminy, minerały i suplementy diety, zadebiutowała na polskim rynku. Wyłącznym dystrybutorem marki na polskim rynku została Primavera Parfum Group, kompleksowy hub e-commerce dla firm z branży health&bealuty. Aktualnie na polskim rynku dostępnych jest szesnaście witamin, minerałów i suplementów diety tej marki.

