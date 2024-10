Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 28-31 października.

CD Projekt: Akcjonariusze przegłosują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 listopada wyznaczenie warunku wynikowego na lata 2025-2028 w programie motywacyjnym B w wysokości 4 mld zł wyniku netto za 4 lata, podano w projektach uchwał. NWZ ma dokonać także zmian w radzie nadzorczej, w tym powołać do niej ex-prezesa Adama Kicińskiego.

G-DEVS: Akcje G-DEVS zadebiutują na rynku NewConnect w poniedziałek, 4 listopada, podała spółka w zaproszeniu na uroczystość debiutu.

CD Projekt: Udostępni grę „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” na komputery Mac w sklepach Mac App Store i Steam na początku przyszłego roku, podała spółka.

Road Studio: Zawarło z GMG Label Limited z siedzibą w Londynie oraz z Movie Games aneks do umowy wydawniczej z 19 stycznia 2023 r., określający warunki przygotowania na wszystkie platformy sprzedaży, tj. Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 oraz wersji PC dwóch pakietów zawartości dodatkowej „Alaskan Road Truckers” („ART”) oraz patcha, a także przygotowanie szczegółowego designu kolejnego rozszerzenia „ART”, podała spółka.

Play of Battle: Oferta publiczna Play of Battle obejmująca 309 090 akcji serii L, z której spółka chce pozyskać do 7,02 mln zł na dalsze prace nad grą „Play of Battle”, rozpoczęła się dziś publikacją memorandum. Cena emisyjna wynosi 22,72 zł za akcję, podano w komunikacie.

SimFabric: Przystąpił do konkursu dla developerów organizowanego przez NVIDIA Corporation, podała spółka. Celem konkursu jest stworzenie aplikacji wykorzystującej AI oraz technologie NVIDIA. W oparciu o narzędzia otrzymane od NVIDIA Corporation SimFabric planuje stworzyć aplikację chat-bot, którą będzie chciał wykorzystać w swoich grach oraz aplikacjach.

BoomBit: Zawarł z App Design Dot Company z Wielkiej Brytanii umowę sprzedaży 17 udziałów spółki ADC Games z siedzibą w Gdańsku, za łączną cenę 0,7 mln USD, podała spółka.

Gaming: Branża nadal boryka się z trudnościami związanymi z przechodzeniem z szybko rosnącego do sektora dojrzałego. Pandemiczny boom spowodował wysoką konkurencję na rynku, która wciąż nie odpuszcza i sprawia, że o wyróżnienie się na takim rynku jest trudno, a oczekiwania graczy związane z jakością produkcji i kierunkiem ich rozwoju są bardzo wysokie. Prognozowanie sukcesu lub porażki danej produkcji jest obecnie trudniejsze niż wcześniej, ocenił Trigon DM. Przykładów dostarcza „Frostpunk 2”, który zawiódł oczekiwania niektórych graczy mimo dobrych not zbieranych przed premierą, a „Silent Hill 2” zachwycił graczy, których oczekiwania względem premiery były ostrożne. To pokazuje jak mało przewidywalna jest ta branża i jak ważne jest rozpoznanie potrzeb gracza, kontrola budżetów. Najważniejsze czynniki ryzyka branży to nieosiągnięcie przez nowe gry założeń przychodowych oraz zmienność kursu USDPLN. Pozostałe to opóźnienie w produkcji gier, utrata kadry menadżerskiej, korzystanie z podmiotów trzecich, zmienność trendów i koniunktury.

Gaming: Najnowszy raport Global Gaming Report firmy Drake Star za III kwartał 2024 r. wskazuje że aktywność w zakresie fuzji i przejęć w branży gier nadal rosła czwarty kwartał z rzędu z 56 ogłoszonymi transakcjami fuzji i przejęć oraz 2,5 mld USD ujawnionej wartości transakcji (70% wzrost liczby transakcji w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku). i ponad miliardem pozyskanym w ramach prywatnych transakcji finansowych. IPO wspieranego przez Tencent Shift Up wzrosło o prawie 50% podczas debiutu giełdowego (zebrał 320 mln USD). Największą transakcją kwartału było przejęcie SuperPlay przez Playtika za 700 mln USD na zamknięciu (1,95 mld USD z uwzględnieniem earn-out)” – podano w raporcie. W ramach finansowania prywatnego pozyskano 1,1 mld USD w 181 transakcjach, co stanowi znaczący wzrost wartości transakcji, ale liczba transakcji była podobna w porównaniu z II kwartałem. Andreessen Horowitz i Bitkraft były najbardziej aktywnymi dużymi VC w branży gier w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a za nimi uplasował się Play Ventures. Patron, inwestor na wczesnym etapie, zebrał 100 mln USD na swój drugi fundusz. Nazara zebrała ponad 100 mln USD. Grupa Embracer refinansowała swoją linię kredytową (652 mln USD), a Kakao Games pozyskało 198 mln USD w obligacjach, które można wymienić na akcje Krafton należące do Kakao. „Wraz ze stopniowym ożywieniem na rynkach publicznych, Drake Star Gaming Index wzrósł o 10,2% w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku. Najlepszymi spółkami były SEA, Konami i Krafton, a najsłabszymi Ubisoft, Corsair i Unity. Oczekujemy, że w IV kwartale 2024 r. i później aktywność w zakresie fuzji i przejęć będzie się dalej umacniać, kontynuując silny wzrost w ciągu ostatniego roku, dzięki obniżeniu stóp procentowych i stopniowemu ożywieniu na publicznym rynku gier” – podsumowano w raporcie.

Electronic Arts, BioWare: Zaprezentowały oficjalny zwiastun premierowy gry Dragon Age: Straż Zasłony.

PlayWay: Demo „Purrrifiers: Cleaning Chaos” zostało udostępnione, gra pojawi się na Steam 8 listopada.

Games Operators: Gra „King’s Orders” została sprzedana w ilości 3,9 tys. sztuk w ciągu 72 godzin od premiery. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 478 tys. zł i został zwrócony w 30% w ciągu 3 dni sprzedaży na Steam.

Gaming: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało zwiększenie wsparcia dla producentów gier w ramach Strategii Cyfrowej Polski do 2035 roku m.in. przez zwiększenie kwot o które mogą się ubiegać producenci gier w ramach programów wsparcia; wsparcie promocji i marketingu gier; wsparcie w wykorzystaniu AI; wsparcie dla programów stażowych i stypendialnych; procesów rekrutacyjnych i lokowania oddziałów zagranicznych firm w Polsce oraz oddziałów polskich firm poza granicami kraju.

CI Games: Prezes objął 3 mln akcji serii J po 1,26 zł w zamian za warranty subskrypcyjne serii C.

RedDeer.Games: Gra „Neko Bento” pojawi się na Nintendo Switch 15 listopada.

Electronic Arts: EA Sports ogłosił drugą część trzeciego sezonu zawartości dla F1 24, oficjalnej gry Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA. Do 11 listopada potrwa specjalna seria wydarzeń w ramach hołdu dla kierowcy Ayrtona Senny i 30. rocznicy jego bolidu McLaren.

11bit studios: „Frostpunk: Beyond the Ice” jest już dostępne na urządzeniach mobilnych z iOS oraz Androidem.

