Spółka zależna Develii – Develia Wrocław – kupiła od Gminy Wrocław nieruchomość gruntową o powierzchni 16,7 tys. m2 we Wrocławiu za 23,92 mln zł brutto (19,45 mln zł netto), podała spółka. Zamierza ona zrealizować tam projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 226 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży to I kwartał 2026 roku.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w kilku miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews