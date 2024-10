Oferta Unihouse, spółki zależnej Unibepu, o wartości ok. 29,3 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 10,8 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na realizację w technologii modułowej 2-kondygnacyjnego budynku centrum społecznościowego z bazą dla personelu oraz trzech 2-kondygnacyjnych budynków dla pacjentów, w których znajdzie się łącznie 13 tymczasowych mieszkań, zlokalizowanych w Oslo w Norwegii, podała spółka. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II kwartale 2025 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews