Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który zakłada m.in. umożliwienie przewoźnikom prowadzącym działalność w Polsce z czasowego korzystania z pojazdu zarejestrowanego w innym kraju UE oraz wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowane jest na II kw.

Projekt ma wdrożyć przepisy unijne w tym zakresie.

„Dyrektywa 2022/738 stanowi, że każde państwo członkowskie zezwala na użytkowanie w obrębie swojego terytorium w celu ruchu drogowego między państwami członkowskimi pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego m.in. pod warunkiem, że pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego” – czytamy w wykazie.

W związku z tym, jednym z elementów wdrożenia do krajowego porządku prawnego wskazanej dyrektywy jest umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych mających siedzibę na terytorium RP z pojazdu najmowanego zarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Implementacja ww. dyrektywy do prawa krajowego państw członkowskich ma nastąpić w terminie do 6 sierpnia 2023 r., podano.

Projekt ustawy zakłada m.in.:

1) umożliwienie czasowego korzystania przez przewoźników drogowych prowadzących działalność w Polsce z pojazdu najmowanego zarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto ustanowiony zostanie zamknięty katalog przesłanek, na podstawie których dopuszczone jest wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdem najmowanym zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego.

2) wprowadzenie obowiązku opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie przewozów kabotażowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że zasadne jest wprowadzenie przepisów zobowiązujących Głównego Inspektora Transportu Drogowego do opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli dotyczącej kontroli w zakresie przewozów kabotażowych. Strategia ta będzie opracowywana co 2 lata. Jednocześnie kontrole takie będą mogły być prowadzone w ramach kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw transportu krajowej strategii kontroli przewozów kabotażowych do 30 listopada roku poprzedzającego lata, na jakie strategia została przygotowana. Minister będzie zatwierdzał strategię w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz do spraw finansów publicznych.

Źródło: ISBnews